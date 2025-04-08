«Арсенал» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Реал» Мадрид, который состоится 8 апреля 2025 года
«Арсенал»
«Канониры» достигли уже 1/4 финала турнира и стремятся попасть в полуфинал, а для этого нужно обыграть мадридский «Реал» по сумме двух матчей. В первой игре на своем стадионе «канониры» постараются играть первым номером и как можно быстрее открыть счет, чтобы получить преимущество, по возможности сохранив его до финального свистка.
5 апреля «Арсенал» сыграл вничью на выезде с «Эвертоном» (1:1), а первого числа обыграл на своем поле «Фулхэм» (2:1).
«Реал» Мадрид
«Сливочные» не так много в своей истории играли с «Арсеналом», поэтому вывеска этого четвертьфинала выглядит очень свежо. Команда испытывает проблемы в последних матчах и отстает от «Барселоны» в чемпионате, но в Лиге чемпионов всегда готова добиваться максимума, поэтому гости постараются как минимум не проиграть в Лондоне.
5 апреля «Реал» Мадрид сенсационно проиграл ан своем поле «Валенсии» (1:2), а первого числа в дополнительное время прошел «Реал» Сосьедад в кубке Испании (4:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 2.2
- Ничья – 3.4
- Победит «Реал» Мадрид – 3.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03
Статистика
- Восемь последних матчей мадридского «Реала» завершились исходом «обе забьют»
- «Арсенал» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что в первом матче между клубами будет достаточно результативная игра, в которой они отметятся минимум по одному забитому мячу.