«Арсенал» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Реал» Мадрид, который состоится 8 апреля 2025 года

«Арсенал»

«Канониры» достигли уже 1/4 финала турнира и стремятся попасть в полуфинал, а для этого нужно обыграть мадридский «Реал» по сумме двух матчей. В первой игре на своем стадионе «канониры» постараются играть первым номером и как можно быстрее открыть счет, чтобы получить преимущество, по возможности сохранив его до финального свистка.

5 апреля «Арсенал» сыграл вничью на выезде с «Эвертоном» (1:1), а первого числа обыграл на своем поле «Фулхэм» (2:1).

«Реал» Мадрид

«Сливочные» не так много в своей истории играли с «Арсеналом», поэтому вывеска этого четвертьфинала выглядит очень свежо. Команда испытывает проблемы в последних матчах и отстает от «Барселоны» в чемпионате, но в Лиге чемпионов всегда готова добиваться максимума, поэтому гости постараются как минимум не проиграть в Лондоне.

5 апреля «Реал» Мадрид сенсационно проиграл ан своем поле «Валенсии» (1:2), а первого числа в дополнительное время прошел «Реал» Сосьедад в кубке Испании (4:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 2.2

Ничья – 3.4

Победит «Реал» Мадрид – 3.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

Восемь последних матчей мадридского «Реала» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что в первом матче между клубами будет достаточно результативная игра, в которой они отметятся минимум по одному забитому мячу.