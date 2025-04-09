«ПСЖ» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1744216692

сегодня, 19:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов « ПСЖ » – «Астон Вилла», который состоится 9 апреля 2025 года

« ПСЖ »

Парижский клуб провел очень сложный прошлый раунд плей-офф и только в серии пенальти выбил лидера АПЛ «Ливерпуль». Теперь « ПСЖ » предстоит сыграть с еще одной командой из чемпионата Англии, но в этот раз хозяевам придется угадать, как будет играть «Астон Вилла», ведь команда только в этом сезоне вернулась в еврокубки спустя много лет.

5 апреля « ПСЖ » обыграл на своем поле «Анже» (1:0), а в кубке Франции первого числа переиграл «Дюнкерк» (4:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» с самого начала турнира зарекомендовала себя как серьезную команду, которая пришла за результатом и обыгрывала очень серьезных соперников. Коллектив совершенно заслуженно находится в 1/4 финала и попробует достичь очень высокой стадии полуфинала, но шансов у него не так много, ведь соперник на данный момент находится в лучшей физической форме за последние несколько сезонов.

5 апреля «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ноттингем Форест» (2:1), а второго числа на выезде крупно одолела «Брайтон» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.53

» – 1.53 Ничья – 4.7

Победит «Астон Вилла» – 6.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.5

Статистика

« ПСЖ » выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах «Астон Вилла» одержала уже пять выездных побед подряд во всех турнирах

Парижане забивали в девяти из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз