«ПСЖ» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Астон Вилла», который состоится 9 апреля 2025 года
«ПСЖ»
Парижский клуб провел очень сложный прошлый раунд плей-офф и только в серии пенальти выбил лидера АПЛ «Ливерпуль». Теперь «ПСЖ» предстоит сыграть с еще одной командой из чемпионата Англии, но в этот раз хозяевам придется угадать, как будет играть «Астон Вилла», ведь команда только в этом сезоне вернулась в еврокубки спустя много лет.
5 апреля «ПСЖ» обыграл на своем поле «Анже» (1:0), а в кубке Франции первого числа переиграл «Дюнкерк» (4:2).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» с самого начала турнира зарекомендовала себя как серьезную команду, которая пришла за результатом и обыгрывала очень серьезных соперников. Коллектив совершенно заслуженно находится в 1/4 финала и попробует достичь очень высокой стадии полуфинала, но шансов у него не так много, ведь соперник на данный момент находится в лучшей физической форме за последние несколько сезонов.
5 апреля «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ноттингем Форест» (2:1), а второго числа на выезде крупно одолела «Брайтон» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.53
- Ничья – 4.7
- Победит «Астон Вилла» – 6.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.5
Статистика
- «ПСЖ» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Астон Вилла» одержала уже пять выездных побед подряд во всех турнирах
- Парижане забивали в девяти из десяти последних матчах на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Команда играет мощно на своем стадионе и с большой вероятностью одержит победу, но не обязательно с крупным счетом.