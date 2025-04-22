«Нант» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – « ПСЖ », который состоится 22 апреля 2025 года

«Нант»

«Нант» чередует победы и поражения и на данный момент находится очень близко к зоне вылета, что не может нравиться болельщикам. Команда располагается на 14 месте с 30 баллами и всего на расстояние одной победы опережает двух конкурентов из зоны вылета. Хозяева могут надеяться лишь на полурезервный состав « ПСЖ », который досрочно выиграл чемпионат и готовится к полуфиналу Лиги чемпионов.

18 апреля «Нант» проиграл на выезде «Ренну» (1:2), а четвертого апреля неожиданно на выезде обыграл «Ниццу» (2:1).

« ПСЖ »

« ПСЖ » в очередной раз стал чемпионом Франции раньше, чем заканчивается сезон, но команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов и сейчас все мысли парижского клуба только о противостоянии с «Арсеналом». Луис Энрике наверняка не выпустит на эту встречу своих лидеров, дав время резервным игрокам, ведь результат этого поединка никак не повлияет на верх турнирной таблицы.

19 апреля « ПСЖ » минимально обыграл «Гавр» (2:1), а в Лиге чемпионов 15 апреля проиграл на выезде «Астон Вилле» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 6.8

Ничья – 5

Победит « ПСЖ » – 1.45

» – 1.45 Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах «Нант» проиграл четыре поединка из десяти последних на своем поле

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева постараются набрать очки в этой игре и им удастся забить, но и свои ворота не удастся оставить «сухими».