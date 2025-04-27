«Комо» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Комо» – «Дженоа», который состоится 27 апреля 2025 года

«Комо»

«Комо», как и его соперник находятся в середине турнирной таблицы с набранными 39 баллами и могут не переживать за сохранение места в Серии А. «Комо» будет доигрывать сезон и готовиться к следующему футбольному году, который будет еще труднее, ведь соперники будут относиться к коллективу гораздо серьезнее, чем в первой год после выхода в Серию А.

19 апреля «Комо» крупно обыграл на выезде «Лечче» (3:0), а 13 числа на своем поле минимально переиграл «Торино» (1:0).

«Дженоа»

«Дженоа» в последних матчах играет не так уверенно, как ранее, однако имеет запас прочности и набрал те же 39 баллов, как и «Комо». Команда занимает 13 место и если хочет обойти нынешнего соперника, то обязана выигрывать, ведь уступает по дополнительным показателям. Матч между клубами наверняка пройдет на средних скоростях, но зрители не будут разочарованы качеством.

23 апреля «Дженоа» проиграл на своем поле «Лацио» (0:2), а13 числа сыграл вничью с «Вероной» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Комо» – 1.93

Ничья – 3.45

Победит «Дженоа» – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Комо» выиграл три последних поединка подряд

«Дженоа» не может выиграть уже восемь поединков подряд на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Предполагаем, что матч будет результативным и интересным, несмотря на отсутствие большой интриги в этой встрече.