«Юргорден» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Юргорден» – «Челси», который состоится 1 мая 2025 года

«Юргорден»

Шведский клуб может гордиться своим достижением, ведь представители этой страны давно не были в полуфиналах еврокубков. Команда встретится с «Челси» и первую игру проведет на своем поле. Соперник является фаворитом противостояния, но на своем поле хозяева рассчитывают на успешных счет, ведь терять «Юргордену» особо нечего, и он попытается проявить себя еще лучше.

24 апреля «Юргорден» минимально обыграл «Эстер» (1:0), а ранее 21 числа сыграл вничью с ГАИС (0:0).

«Челси»

За «Челси» с самого начала турнира было интересно следить, но команда серьезно отнеслась к Лиге конференций и добилась уже полуфинала. Лондонский клуб не прочь заполучить еще один трофей, поэтому рассчитывает на выход финал, для чего придется приложить немало усилий, против мотивированного соперника из Швеции.

26 апреля «Челси» минимально обыграл «Эвертон» (1:0), а 20 числа одержал выездную волевую победу над «Фулхэмом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юргорден» – 8

Ничья – 4.6

Победит «Челси» – 1.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Юргорден» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Челси» проиграл пять из десяти последних выездных поединков

Ранее эти клубы между собой никогда не встречались

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.6. Предполагаем, что хозяева первыми откроют счет и попытаются сохранить его, но не сумеют и первая встреча оставит больше вопросов, чем ответов.