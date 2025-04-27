Анчелотти покинет «Реал» после окончания сезона

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сегодня, 22:56

По информации источника, главный тренер «Реала» уже уведомил игроков о своём намерении покинуть клуб.

Предполагается, что он продолжит работу в команде до завершения сезона Ла Лиги, однако не будет руководить командой на Клубном чемпионате мира.

На этом турнире «Реалу» предстоит решить, кто станет главным тренером: временный или постоянный. В ближайшие дни «Реал» и Анчелотти намерены обсудить детали его ухода.

В июне Анчелотти планирует возглавить сборную Бразилии. Дополнительные переговоры запланированы на следующую неделю, когда тренер может подписать контракт.