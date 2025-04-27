Анчелотти покинет «Реал» после окончания сезона

По информации источника, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже уведомил игроков о своём намерении покинуть клуб.
Предполагается, что он продолжит работу в команде до завершения сезона Ла Лиги, однако не будет руководить командой на Клубном чемпионате мира.
На этом турнире «Реалу» предстоит решить, кто станет главным тренером: временный или постоянный. В ближайшие дни «Реал» и Анчелотти намерены обсудить детали его ухода.
В июне Анчелотти планирует возглавить сборную Бразилии. Дополнительные переговоры запланированы на следующую неделю, когда тренер может подписать контракт.
Анчи очень много критиковали на протяжении всего сезона, что то у них в команде сломалось в этом году, не знаю с чем это связано. Может на них так повлиял уход Крооса, может так плохо повлиял приход Мбаппе, эту проблему уже будет решать другой специалист. Но все же, я считаю, что его второй приход в Реал был удачным, с ним взяли две лч, а провалы бывают у всех, Мс с Пепом тому подтверждение.
Многие болельщики сливочных говорили, что он потерял контроль на д игроками, вот с этим вынужден согласиться. Вчера поведение многих сливочных было отвратительным и многие могут получить длительные удаления. Такие моменты тренер должен пресекать на месте, а Анчи с годами стал мягче что ли..
Анчи очень много критиковали на протяжении всего сезона, что то у них в команде сломалось в этом году, не знаю с чем это связано. Может на них так повлиял уход Крооса, может так плохо повлиял приход Мбаппе, эту проблему уже будет решать другой специалист. Но все же, я считаю, что его второй приход в Реал был удачным, с ним взяли две лч, а провалы бывают у всех, Мс с Пепом тому подтверждение.
Многие болельщики сливочных говорили, что он потерял контроль на д игроками, вот с этим вынужден согласиться. Вчера поведение многих сливочных было отвратительным и многие могут получить длительные удаления. Такие моменты тренер должен пресекать на месте, а Анчи с годами стал мягче что ли..
На бразилов под Папой будет интересно посмотреть... Если итальянец их ещё и обороняться научит, то сиё чудо засияет новыми красками на футбольном небосклоне.)
На бразилов под Папой будет интересно посмотреть... Если итальянец их ещё и обороняться научит, то сиё чудо засияет новыми красками на футбольном небосклоне.)
Статья прилагается:Xabi Alonso droht ein unschöner Abschied von Bayer.
Статья прилагается:Xabi Alonso droht ein unschöner Abschied von Bayer.