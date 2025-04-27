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Анчелотти покинет «Реал» после окончания сезона

сегодня, 22:56

По информации источника, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже уведомил игроков о своём намерении покинуть клуб.

Предполагается, что он продолжит работу в команде до завершения сезона Ла Лиги, однако не будет руководить командой на Клубном чемпионате мира.

На этом турнире «Реалу» предстоит решить, кто станет главным тренером: временный или постоянный. В ближайшие дни «Реал» и Анчелотти намерены обсудить детали его ухода.

В июне Анчелотти планирует возглавить сборную Бразилии. Дополнительные переговоры запланированы на следующую неделю, когда тренер может подписать контракт.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:21, ред.
Доработать сезон это правильно. Папа спокойно может потом уходить к бразилам
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 23:20
Это было ожидаемо..
Анчи очень много критиковали на протяжении всего сезона, что то у них в команде сломалось в этом году, не знаю с чем это связано. Может на них так повлиял уход Крооса, может так плохо повлиял приход Мбаппе, эту проблему уже будет решать другой специалист. Но все же, я считаю, что его второй приход в Реал был удачным, с ним взяли две лч, а провалы бывают у всех, Мс с Пепом тому подтверждение.
Многие болельщики сливочных говорили, что он потерял контроль на д игроками, вот с этим вынужден согласиться. Вчера поведение многих сливочных было отвратительным и многие могут получить длительные удаления. Такие моменты тренер должен пресекать на месте, а Анчи с годами стал мягче что ли..
Karkaz
Karkaz
сегодня в 23:17
Поэтому Реалу нужно расслабиться, занимать второе место и готовиться к новому сезону)
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:09
Это понятно, но слухи то разные ходят... Да и что там у Переса в голове может стукнуть никто не знает)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 23:05, ред.
А других разумных вариантов и нет. Снимать Карло сейчас - это сниматься с гонки за Барселоной и только облегчать ей задачу в Ла Лиге.

На бразилов под Папой будет интересно посмотреть... Если итальянец их ещё и обороняться научит, то сиё чудо засияет новыми красками на футбольном небосклоне.)
Capral
Capral
сегодня в 23:03, ред.
А пока, возможный новый тренер Реала Х.Алонсо, может со скандалом покинуть Байер.
Статья прилагается:Xabi Alonso droht ein unschöner Abschied von Bayer.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:59
Ну Карло и сборная Бразилии нашли друг друга
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:57
Всё-таки дадут доработать этот сезон, это лучшее решение пожалуй
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