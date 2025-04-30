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Энрике о победе над «Арсеналом»: «Мы показали свой истинный менталитет»

вчера, 09:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Мы думаем о том, насколько сложным был этот матч, потому что атмосфера на стадионе была невероятной. Но мы показали свой истинный менталитет, мы хорошо начали и придали себе уверенности. Думаю, это отличный момент для нас, но нам нужно восстановиться и подумать о следующем матче. Ответный матч будет сложным и напряжённым. Но мы очень счастливы, и я думаю, что мы дали нашим болельщикам повод для радости: радость от того, что мы видим наш менталитет и наше стремление играть на максимуме в каждом матче.

У нас много эмоций, мы по-настоящему насладились поддержкой наших болельщиков, потому что они невероятны каждый раз. Их было 2 500 человек, и команда чувствовала поддержку каждого. Мы знаем, что в ответном матче будет трудно, что будут моменты страданий, но с поддержкой наших болельщиков и с характером, который мы проявили, мы покажем, какая мы настоящая команда. Мы счастливы, но мы можем совершенствоваться. Все должны это знать.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от ПСЖ.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:36
Самое главное не нарушать правила в каком либо участке на поле. Арсенал из любого стандарта создаёт очень опасный момент. Вообще очень интересная штука, всегда так делали обычно слабые клубы, моментов в игре не было, и они всегда навешивали, хоть с середине поля. Но если Пушкари настолько опасны на стандартах, почему бы и не пользоваться
mgjha8mnpf47
mgjha8mnpf47
вчера в 10:05
Выиграли уверенно, с запасом,если учесть что Арсенал не опытная команда, то французы фавориты
pbu86whwmgeg
pbu86whwmgeg
вчера в 09:59
Про менталитет надо после ответного матча говорить, а то можно и сглазить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:44, ред.
Болельщики , болельщики , болельщики , болельщики , болельщики ....
Энрике как обкуренный тинейджер - какую-то то хрень несёт. Какие болельщики? Что он прицепился к ним, как к решающему фактору ?! Матч выиграли благодаря сейвам Донны и ошибкам Артеты. Если Микель чудить с составом атаки не будет, то в Париже будет реальная рубка и в автобус играть не получится... Надо Хакими в чувство приводить, Барколя на цепь сажать ( на лавку) и думать..., крепко думать , что делать с Сака !!!

Болельщики, болельщики, болельщики... (facepalm)
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:33
Теперь осталось проявить менталитет дома ..
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:25
Теперь надо дома сыграть не хуже
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