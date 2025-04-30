Энрике о победе над «Арсеналом»: «Мы показали свой истинный менталитет»

Главный тренер ПСЖ подвёл итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Мы думаем о том, насколько сложным был этот матч, потому что атмосфера на стадионе была невероятной. Но мы показали свой истинный менталитет, мы хорошо начали и придали себе уверенности. Думаю, это отличный момент для нас, но нам нужно восстановиться и подумать о следующем матче. Ответный матч будет сложным и напряжённым. Но мы очень счастливы, и я думаю, что мы дали нашим болельщикам повод для радости: радость от того, что мы видим наш менталитет и наше стремление играть на максимуме в каждом матче.

У нас много эмоций, мы по-настоящему насладились поддержкой наших болельщиков, потому что они невероятны каждый раз. Их было 2 500 человек, и команда чувствовала поддержку каждого. Мы знаем, что в ответном матче будет трудно, что будут моменты страданий, но с поддержкой наших болельщиков и с характером, который мы проявили, мы покажем, какая мы настоящая команда. Мы счастливы, но мы можем совершенствоваться. Все должны это знать.