Расстроились оба. ПСЖ обыграл на выезде «Арсенал»

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30 апреля 2025, 00:44

Первый полуфинал Лиги чемпионов оставил интригу.

В текущем сезоне «Арсенал» и ПСЖ проведут друг с другом больше матчей, чем с большинством клубов в своих чемпионатах. До полуфинала Лиги чемпионов они встречались на так называемой основной стадии еще в октябре. Тогда в Лондоне «Арсенал» достаточно уверенно победил со счетом 2:0. Однако проводить параллели с той игрой было бы крайне неверно. И не только потому, что это уже другой ценности стадия. Например, забивавший в том поединке Кай Хаверц теперь травмирован, а не игравший из-за конфликта с Луисом Энрике Усман Дембеле в 2025 году набрал феноменальную форму.

Да и в целом парижский клуб выглядит гораздо приличнее, чем осенью прошлого года. Но дело в том, что и «Арсенал» подошел к этой встрече на хорошем ходу – с серией из 12 матчей без поражений. А по результату и содержанию игры так не скажешь.

Стартовый рывок

Наверное, у «Арсенала» был какой-то план на этот матч, но мы о нем уже не узнаем. ПСЖ не просто начал игру активнее — уже в первой же вразумительной атаке открыл счет. Хвича Кварацхелия слева прострелил, а Усман Дембеле в касание пробил с отскоком от штанги. Обескураживающее начало выбило «канониров» из игры на длительный отрезок. Парижане долго контролировали территорию и мяч, а «Арсенал» предлагал лишь эпизодические попытки высокого прессинга, из которого уверенно играющий в короткий пас ПСЖ выбирался без проблем. Это во многом стало возможным благодаря подвижности Жоау Невеша, Витиньи и Фабиана Руиса, которые переиграли своих оппонентов в средней линии по всем статьям. Мартин Эдегор и Деклан Райс эту встречу себе в актив точно занести не могут.

При этом «Арсеналу» удавалось сдерживать традиционно острые фланги парижан, если не считать голевого момента. Чаще всего Юрьен Тимбер и Майлз Льюис-Скелли справлялись со своими задачами на флангах, а Ашраф Хакими и Нуну Мендеш ходили вперед гораздо реже, чем обычно. Особенно это касается португальца — его привязали к защите, чтобы у Букайо Сака не было ни намека на пространство. Тем не менее пару раз он все же находил возможность для атаки, но это было гораздо меньше, чем можно было ожидать от настойчивого англичанина.

Нарушить зону комфорта парижан «Арсеналу» удалось лишь в конце первого тайма, когда лондонцы усилили натиск и создали несколько голевых моментов. Однако где-то подвела реализация, а в некоторых эпизодах о своих способностях напомнил Джанлуиджи Доннарумма. Более того, «Арсенал» сумел сохранить запал на дебют второго тайма: заработав право на штрафной, они хитро его разыграли. Стандарт закончился голом Микеля Мерино, но манипуляции с разбежкой игроков в штрафной оказались слишком сложными даже для самих «канониров». Взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда у автора гола аж на полкорпуса.

Постепенно страсть «Арсенала» стала угасать. Можно было предположить, что момент с отмененным голом станет предвестником будущей бури. Но ее не просто не случилось — наступил настоящий штиль.

Спокойное развитие

В этом размеренном ритме парижане чувствовали себя прекрасно. Они практиковались в коротких передачах и уходе от прессинга в разных зонах. «Арсенал» мог предложить лишь прессинг — как будто у «канониров» не было никакого плана по работе с мячом. Очевидно, что Микель Артета не имел вариантов для изменения хода игры с помощью замен. Он тянул с ними до 83-й минуты, потому что никто на скамейке запасных не мог усилить команду, что связано с большим количеством потерь.

Нельзя сказать, что Луис Энрике использовал замены по максимуму, но его перестановки едва не похоронили «Арсенал». Уставшие лондонцы в конце поединка стали терять бдительность, и под это дело у ПСЖ вышли Брэдли Барколя и Гонсалу Рамуш. Каждый из них имел возможность выйти один на один, но француз пробил рядом со штангой, а португалец угодил в перекладину.

Таким образом, можно сказать, что после такого матча обе команды будут расстроены. «Арсенал», разумеется, разочарован поражением и тем фактом, что игра не оставляет перспектив на ответную встречу — Артете нужно кардинально изменить подход, чтобы его команда не выглядела так беспомощно против дисциплинированного соперника, надежно контролирующего мяч.

ПСЖ также может пожалеть о своих упущенных моментах в конце встречи. Кто знает, возможно, одного или двух голов не хватит по сумме встреч. Тактически Энрике полностью переиграл Артету. Но у Микеля будет возможность ответить в Париже: возвращение Томаса Парти после дисквалификации должно помочь «канонирам» в центре поля, где его усилий не хватило для противостояния пасующей полузащите парижан.

«Арсеналу» в любом случае нужен план — как основной, так и запасной. Эта игра показала отсутствие такового у «канониров». Либо они не смогли найти в себе потенциал для его реализации. На поле «Арсенал» выглядел невнятно и беспомощно с точки зрения идей и тактики — давно команда не демонстрировала такого уровня игры. Трудно поверить, что коллектив с таким подходом дошел до полуфинала. Но мы знаем, на что способна дружина Артеты в свои лучшие дни.