Лидеры подставили «Спартак», ЦСКА и «Рубин» на выходных. Знаменитые антигерои 25-го тура РПЛ

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сегодня, 16:52

Представители середняков тоже подвели.

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

Ни один голкипер не сыграл ужасно, хотя почти все пропустили. Некоторые тащили много ударов, даже когда оборона подставляла чаще, чем Песьякова. Сергей допустил одну ошибку, когда сделал шаги в левую сторону перед ударом Койта. Во-первых, опытный вратарь закрыл себе обзор, поздно увидел мяч. Во-вторых, не смог достать мяч, который с его опытом стоило отбить.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Казанцы плохо сыграл против «Динамо». Дмитрий не справился со всеми соперниками, которые заходили на его фланг. Бителло и Скопинцев создавали моменты в зоне опытного Кабутова. Дмитрий не остановил навесы и прострелы. Также не хватило резкости и скорости, чтобы успеть за смещениями Бителло на левом полуфланге. «Рубин» пропустил три мяча.

Виллиан Роша ( ЦСКА )

Бразилец случайно стал автором голевой передачи. Пытался достать мяч пяткой, снаряд удачно отскочил к Койта. Там нет заслуги Роши, просто повезло. Зато потом именно центральный защитник лишил ЦСКА победы над «Крыльями Советов». Самарцы получили право на пенальти, ведь Роша ударил ногой соперника. Эпизод, в котором Роша легко мог сыграть мудрее.

Марат Бокоев («Акрон»)

Матч против «Спартака» начался для клуба из Тольятти словно сказка – повели в два мяча. А потом Бокоев упустил Бонгонду после разрезающего паса Маркиньоса. Также на счету молодого центрального защитника роковой фол в добавленное время. Барко дали вторую попытку реализовать пенальти. Эсекьель не забил Васютину в первом тайме, но не промахнулся в конце.

Илья Агапов («Пари НН»)

Защитник ЦСКА играет в аренде. Стоило действовать строже, матч против «Локомотива» представлял для его команды интерес. У соперника завершена борьба в РПЛ , а команда Ганчаренко борется за выживание. Но Агапов не справился на левом фланге и не помог своей команде, когда оказывался ближе к собственной штрафной площади. Илья умеет играть намного лучше.

Полузащитники

Никита Каккоев («Пари НН»)

В позапрошлом туре многие опасно бросались в ноги соперникам вдали от ударных позиций и ворот. Теперь Каккоев срубил в подкате Годяева. Было подозрение на перелом ноги, но молодой хавбек «Локомотива» отделался ушибом. Хорошо, что есть повторы. Каккоев получил справедливую красную карточку. Подставил команду, в меньшинстве «Пари НН» пропустил трижды.

Наиль Умяров («Спартак»)

У Наиля много удачных матчей весной, но поединок против «Акрона» точно не входит в список. В первом тайме в гостевом матче Умяров сначала совершил фол по неосторожности – не попал по мячу и ударил Дзюбу по ноге. Судья назначил пенальти. Затем именно Наиль не успел накрыть удар Пестрякова. Станкович убрал хавбека с поля в перерыве, выпустив форварда.

Андрей Ивлев («Факел»)

У восемнадцатилетнего хавбека ещё вся карьера впереди. Но матч против «Ростова» стал жёстким уроком. Ивлев появился на замену, чтобы освежить игру. «Факелу» нужно было отыграть один мяч, а очки им очень нужны. Команда идёт на вылет. В результате Андрей подарил мяч игроку «Ростова» перед штрафной площадью. Кучаев забил второй гол, поставил точку в матче.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

«Красно-белые» могли проиграть «Акрону» на выезде. Повезло, что удалось перестроиться, а сопернику не хватило уверенности в себе. Но если оценивать игру Мартинса, то мало различий с ляпами Умярова, которого убрали с поля в перерыве. Кристофер в этот раз не повёл за собой команду. Конечно, когда «Спартак» атаковал, Мартинс участвовал в комбинациях, но не впечатлил.

Нападающие

Алеррандро ( ЦСКА )

Сравните с Гладышевым из «Динамо», одним из героев тура. Алеррандро долго готовился, нельзя делать скидку на адаптацию. Новичок «армейцев» оказался не готов сразу разрывать в атаке. Впереди важная встреча с «Зенитом» в Кубке страны, а у Николича снова проблемы с нападающими. Алеррандро провёл плохой поединок против «Крыльев Советов» и был заменён.

Мирлинд Даку («Рубин»)

Албанец несерьёзно относится к матчам за клуб из Казани. Наверное, сказывается понимание, что для Мирлинда это последний сезон в футболке «Рубина». Ему неинтересно. Поэтому для скаутов будущих клубов старается – создаёт моменты, бьёт по воротам. А вот когда надо сдержаться, то проявляется склочность. Даку возмущался после фола и был удалён в игре с «Динамо».

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Пари НН»)

Прошёл путь от Лиги чемпионов и работы с ведущими клубами РПЛ до вылета из высшей лиги. Не сумел настроить на борьбу за спасение «Урал» в прошлом году. Сейчас даже после ряда зимних аренд не побеждает с «Пари НН». Команда из Нижнего Новгорода собрала серию из ничьей и пяти крупных неудач. Против «Локомотива» играли неважно. Конечно, удаление подпортило планы Ганчаренко, но Виктор Михайлович чисто проиграл коллеге Галактионову. У конкурента «Оренбурга» пошли победы, так что «Пари НН» рискует вылететь напрямую.

Возмущение тура. Форма многих арбитров