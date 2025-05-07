Обогнал звёзд «Зенита» и «Спартака», победил Дзюбу. Молодой форвард – лучший игрок апреля в РПЛ

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вчера, 21:39

Гладышев набрал изумительную форму.

Нападающий «Динамо» создал 11 голов в новом году

У Ярослава 7 точных ударов и 4 результативные передачи. А если брать лишь апрель, по итогам которого Гладышева назвали лучшим игроком месяца в РПЛ , то форвард «Динамо» забил 4 мяча, как и Сергеев. Иван вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов». Гладышев также оказался выше в рейтинге, чем звезда обороны Виллиан Роша из ЦСКА . Ещё позади остались ветеран Дзюба из «Акрона» и лидер полузащиты «Краснодара» Сперцян. Отличный список соискателей, но победил Ярослав.

У конкурентов Гладышева тоже были успехи, но молодой форвард впечатлил сильнее. В апреле ему был 21 год, а пятого мая отпраздновал день рождения против «Крыльев Советов». Один из самых сильных праздничных дней в истории РПЛ . Ярослав сделал дубль и добавил ассист. Причем «Динамо» почти тайм играло в меньшинстве. В итоге удалось сломить сопротивление обороны «Крыльев Советов». А конкурент Ярослава за звание игрока месяца в апреле Сергеев выступил слабо.

Хотя у «Динамо» нет турнирной мотивации в РПЛ , поскольку не смогут достать «Краснодар» на вершине, молодой воспитанник выступил лучше именитых нападающих. В первой части сезона у Гладышева было три гола и одна результативная передача. Для Ярослава нормально включаться сериями. Три удачных действия сделал в первых трёх турах РПЛ . Затем не всегда попадал в основу. Когда на острие был Тюкавин, то места на флангах занимали разные игроки. Например, Артур и Нгамалё.

Бителло играл «десятку», а Карраскаля ещё не было в роли джокера. Гладышев тоже примерил на себя костюм спасителя, когда сложную травму получил основной центральный нападающий «Динамо» Тюкавин. Ярославу удобно играть справа в атаке. Когда Артур отправился в лазарет вслед за Константином, то Карраскаль менялся с Гладышевым местами на острие. У Ярослава появились голы и ассисты. Гладышев мог собрать ещё больше результативных действий, но подвело отсутствие опыта.

Успехи молодых россиян – особенность сезона РПЛ

У Батракова 20 голевых действий только в РПЛ . Алексей всегда старается брать игру на себя, хотя ему всего 19 лет. У центрального защитника Дивеева был неплохой отрезок. Оборонец ЦСКА до сих пор молодой для своего амплуа, ему всего 25 лет. Игорю часто мешают проблемы со здоровьем. Но если в будущем получится избежать травм, то Дивеев обязательно повторит за коллегой Виллианом Рошей. Тюкавин тоже мог находиться в списке, так как Константину всего 22 года, чуть старше Гладышева.

Ещё один невероятно важный молодой российский футболист в РПЛ – основной голкипер «Краснодара» Агкацев. Станислав помогает защите реже допускать результативные ошибки. После вывиха пальца в одном из недавних матчей страж ворот вышел в основе и помог одержать очередные три очка. Агкацев часто хорош, от его действий в решающих турах зависит судьба чемпионства. И снова на последней игровой неделе встречаются «Краснодар» и «Динамо». Гладышев ещё встретит Агкацева.

А до этого форвард проверит команду Умярова. Основному опорнику «Спартака» 24 года. Не всегда работает идеально, но Станкович доверяет полузащитнику. Также выделяется 23-летний игрок обороны «Динамо» из Махачкалы Пальцев (когда не приходится перепрыгивать Дзюбу, поскольку Артём на 20 сантиметров выше). Хочется похвалить за прогресс молодого Ибишева из «Ахмата», тоже игрока обороны. Наконец, весной синхронно с Гладышевым набрал форму 19-летний опорник ЦСКА Кисляк.

Достаточно молодых ребят, и некоторые из них ещё сыграют между собой. «Динамо» на выходных дома примет «Спартак». К сожалению, поединок не имеет чемпионского значения. Зато на трибунах будут верные фанаты. А это значит, что Гладышев попробует забить Максименко, обыграв Рябчука и Бабича по своему правому флангу. Как и Батраков, Ярослав стал неожиданным лидером атаки большого клуба. В двух предыдущих сезонах было семь и четыре матча в основе, а теперь уже 19 поединков.

Новому тренеру «Динамо» повезло с линией нападения

Личку спрашивали о Карпине. Чех сказал, что для него не станет проблемой, если Валерия Георгиевича убедят стать главным тренером «Динамо» после Марцела. Оборону поставить наставник точно не сумел. А вот в атаке у москвичей полный порядок. Но с оговорками. Недавно уволенный тренер не стал скрывать, что у Карраскаля есть проблемы с профессионализмом. Намекнул, что в команде были люди, которые неохотно работали на тренировках. Странное отношение, если помнить о зарплатах в «Динамо».

Также нельзя забывать концовку прошлого сезона. Собрали команду, которая едва не стала первой в РПЛ . После такого надо было снова драться за трофеи. Личка мотивацию для всех не нашел. А человек, который открыто пытался уехать зимой – плеймейкер Бителло, порой показывал лучший футбол, чем игроки, которые планируют остаться в «Динамо». Новому наставнику будет непросто убедить бразильца передумать. Зато ждут из лазарета Тюкавина, будет работать с Карраскалем и Гладышевым.

У Ярослава есть характеристики, которые нельзя натренировать. Кроме неплохого удара левой ногой, выделяется умение занять позицию. Гладышев из проворных нападающих, вроде Томаса Мюллера. Защитники вертят головами. Вроде бы всех контролируют в поле зрения. А потом идет пас – Гладышев вырывается на оперативный простор. Дальше может не забить, но частенько получает чистые моменты. Чего не скажешь даже о лучшем снайпере сезона в РПЛ Угальде из «Спартака». Манфред затерялся.

Гладышев в апреле соперничал конкретно с Рошей, Сперцяном, Дзюбой и Сергеевым. Но если смотреть глобально, то Ярослав на отрезке в несколько месяцев опередил Кассьерру и Соболеваа из «Зенита», Угальде и Гарсию из «Спартака». И даже мощного и опытного колумбийца Кордобу. У Джона с начала года за «Краснодар» 3 гола и 1 ассист, четыре голевых действия. У Гладышева, напомним, 11 удачных решений в футболке «Динамо» за несколько месяцев. Осталось выяснить, хватит ли Ярославу стабильности.