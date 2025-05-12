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Черчесов оценил игру Дзюбы в составе «Акрона»

вчера, 12:02

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Артёма Дзюбы за «Акрон» в нынешнем сезоне Премьер-Лиги.

Я рад за него. Когда он туда переходил, то мы общались: делать этот шаг или нет. Мы его поддержали, там мой земляк главный тренер.

Другое дело, что он реально им помог. У него все есть: харизма, мастерство. В любом касании есть смысл.

Я же не буду хвалить его просто так. В матче с «Ахматом» он, например, пропустил мяч и вывел партнера на ударную позицию. Был такой эпизод у Бонгонды (игрок «Спартака» — прим.) – он этого не сделал.

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Все комментарии
6xayrh72e8u7
6xayrh72e8u7
вчера в 15:46
Молодец,Артём,равняйся молодежь на этого парня,бьется до конца
альсато
альсато
вчера в 14:07
да, что тут говорить...Дзюба помог Акрону-и это факт бесспорный!
s39gu59u5ezk
s39gu59u5ezk
вчера в 13:37
Дзюбу в сборную?
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:15
Надо добавить:- молодцы осетины, и Дзюба А.)
9hc9whjqfxcv
9hc9whjqfxcv
вчера в 12:29
Оценка положительная, пользу принёс весомую клубу
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:29
Всё правильно сказано и по факту.
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