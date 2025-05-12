Черчесов оценил игру Дзюбы в составе «Акрона»

Бывший тренер сборной России оценил игру за «Акрон» в нынешнем сезоне Премьер-Лиги.

Я рад за него. Когда он туда переходил, то мы общались: делать этот шаг или нет. Мы его поддержали, там мой земляк главный тренер.

Другое дело, что он реально им помог. У него все есть: харизма, мастерство. В любом касании есть смысл.

Я же не буду хвалить его просто так. В матче с «Ахматом» он, например, пропустил мяч и вывел партнера на ударную позицию. Был такой эпизод у Бонгонды (игрок «Спартака» — прим.) – он этого не сделал.