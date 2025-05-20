Домосед, любитель водных лыж и заучка. За ним охотятся главные европейские гранды

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сегодня, 19:14

История становления таланта, который скоро сменит клуб.

Родился Вирц в семье Карин и Йоахима Вирц, футбольных агентов. Его судьба была предрешена. Футбольный путь начался в Браувайлере, входящем в состав Пульхайма. Талант привел Флориана в «Байер», где он, вероятно, провел последний сезон.

Вирца называли новым Каем Хаверцом, но парень может стать еще круче. Также носит прозвище «Флори». Появился на свет Вирц 3 мая 2003 года. У Флориана есть старшая сестра, тоже посвятившая жизнь спорту. Джулиана старше брата на два года, в раннем детстве наш герой часто дразнил сестру, а она покорно терпела выходки маленького Флори. Однажды Джулиана рассказала о своих отношениях с братом, вот ее слова:

Дома Флори по-прежнему мой младший брат, который иногда меня раздражает. (Смеется.) На футбольном поле он же теперь пример для подражания для многих ребят.

Отец Вирца, Йоахим, работает председателем совета директоров клуба «Грюн-Вейб Браувейлер», он играет в одной из низших лиг, по рангу это шестая лига. Команда базируется в родном для Флориана городе – Пульхайме. Там дети Вирцев и начали свои карьеры. Джулиана тоже играет в футбол, на позиции защитника в «Байере» она выступала с 2018 по 2023 год, а сейчас бегает за «Вердер», вызывалась в различные сборные Германии, но во взрослую команду пока не пробилась. Однако еще не вечер – Джулиане всего 23 года.

Мама Вирца старается воспитывать детей правильно, вот что она как-то сказала:

Смирение и уважение – два важных качества, которые нельзя терять. Мы вложили это в головы Флориана и Джулианы. Пока что у нас нет никаких опасений, что они эти правила могут нарушить.

Родные земли Вирца – самые густонаселенные в Германии. В северной Рейне-Вестфалии (четвертая по величине федеральная земля страны) есть большой город Кельн и маленький по сравнению с ним Пульхайм, где Флори жил с родителями, которые родом из Браувайлера, именно там он получил образование, потом семья переехала в Опладен – это район в Леверкузене, где продолжил свой путь Вирц. В 2021 году он окончил среднюю школу. Отец пристроил детей в академию «Грюн-Вейб» из Браувейлера, там под его надзором будущий полузащитник сборной Германии учился футбольному ремеслу. В 2010-м Вирц начал ходить на просмотры в разные клубы, в том же году поступил в академию «Кельна», через сезон там оказалась и сестра. Расстояние между домом и академией было приятным, всего 13 километров.

На четвертом курсе академии «Кельна» Вирц выиграл свой первый трофей, это был турнир в зале, по правилам мини-футбола. В финале он забил оба гола своей команды. Флори рос и становился сильнее, играл под десятым номером, привел «Кельн» (до 17 лет) к победе в чемпионате Германии. В одном из тех матчей забил с центральной линии поля, «Кельн» тогда победил 10:0. Этот мяч приманил агентов, они начали кружить вокруг полузащитника. И эта игра стала последней за «козлов», гонку за молодым талантом выиграл «Байер». Представители «аптекарей» встретились с родителями Вирца, провели им экскурсию по базе и стадиону, стороны заключили сделку.

Хавбек легко вписался в новую команду, и быстро оказался во взрослом футболе. 18 мая 2020 года дебютировал за «Байер» в возрасте 17 лет и 15 дней. Обошел по этому показателю Хаверца и стал самым молодым дебютантом клуба в истории. Через месяц забил свой первый мяч, отличился на 89-й минуте в игре с «Баварией», это было в возрасте 17 лет и 34 дня, что стало еще одним рекордом – самый молодой автор гола в истории Бундеслиги. Впрочем, потом этот рекорд побил Мукоко, а может и не побил, если докажут, что Юссуфа играл по поддельным документам. Вирц привлек внимание Йоахима Лёва, который вызвал полузащитника в сборную Германии на отборочные матчи ЧМ -2022.

В жизни вне футбола Вирц домосед. Он любит учиться, постоянно сидит за компьютером. Но во время отпусков все же выходит из жилища и катается на водных лыжах – это хобби Флориана. Отец Вирца старается посещать каждый матч сына и радуется больше не забитым голам, а когда парень уходит с поля без травм.

До 2023 года умудрялся держать свою личную жизнь в тайне, но затем все узнали про его девушку. Ее зовут Алия Мохамед. О ней мало что известно, старается не светиться. Впервые на публике пару заметили в вип-ложе на матче «Байера» и «Лейпцига». Долго пресса гадала, что же за таинственная девушка сидела рядом с молодым талантом, действительно ли они встречаются. И вот после победы в Кубке Германии пара снова появилась на публике, обнимаясь и показывая всем, что они действительно пара. С тех пор Алия регулярно ходит на матчи Флориана.

Теперь жизнь Вирца снова изменится, его продадут за огромные деньги, но куда? Был вариант с «Манчестер Сити», но, вероятно, «горожане» от трансфера отказались, посчитав Вирца слишком дорогим. Также слухи отправляют футболиста в «Ливерпуль», но якобы сам Флориан хочет в «Баварию» и только в «Баварию». Мюнхенцы традиционно готовы купить талантливого футболиста у «Байера», а если «Ливерпуль» предложит больше? И как повлияет переезд в Англию на молодого немца? Впереди хавбека ждет важнейший выбор в жизни, посмотрим, что же он выберет.