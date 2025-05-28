«Интер Майами» – «Монреаль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Интер Майами» – «Монреаль», который состоится 29 мая 2025 года.
«Интер Майами»
«Интер Майами» попал в небольшой кризис и не может выиграть несколько поединков подряд. Команда опустилась уже на седьмое место в восточной конференции, но принимает на своем главного аутсайдера сезона и может поправить турнирное положение. Сейчас коллектив имеет в активе 23 балла и отстает на один пункт от ближайшего соперника, коим является «Нью-Йорк Сити».
25 мая «Интер Майами» сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» (3:3), а 19 числа крупно проиграл «Орландо Сити» (0:3).
«Монреаль»
«Монреаль» на данный момент является худшей командой в МЛС и смогла набрать всего восемь очков. Даже от ближайшего соперника «Торонто», коллектив отстает уже на пять баллов, что делает ситуацию критической даже на таком раннем этапе чемпионата. В подобной ситуации для гостей даже ничья будет очень ценным результатом, ведь им нужно набирать очки в каждой встрече
25 мая «Монреаль» проиграл вничью «Лос-Анджелес ФК» (2:2), а 17 числа была разгромлена на своем поле «Торонто» (1:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер Майами» — 1.42
- Ничья – 5.1
- Победит «Монреаль» – 6.7
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75
Статистика
- «Интер Майами» не может выиграть уже четыре поединка подряд
- «Монреаль» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Интер Майами» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «Интер» сможет на своем поле спокойно и уверенно обыграть более слабого соперника.