«Интер Майами» – «Монреаль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1748456768

вчера, 21:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Интер Майами» – «Монреаль», который состоится 29 мая 2025 года.

«Интер Майами»

«Интер Майами» попал в небольшой кризис и не может выиграть несколько поединков подряд. Команда опустилась уже на седьмое место в восточной конференции, но принимает на своем главного аутсайдера сезона и может поправить турнирное положение. Сейчас коллектив имеет в активе 23 балла и отстает на один пункт от ближайшего соперника, коим является «Нью-Йорк Сити».

25 мая «Интер Майами» сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» (3:3), а 19 числа крупно проиграл «Орландо Сити» (0:3).

«Монреаль»

«Монреаль» на данный момент является худшей командой в МЛС и смогла набрать всего восемь очков. Даже от ближайшего соперника «Торонто», коллектив отстает уже на пять баллов, что делает ситуацию критической даже на таком раннем этапе чемпионата. В подобной ситуации для гостей даже ничья будет очень ценным результатом, ведь им нужно набирать очки в каждой встрече

25 мая «Монреаль» проиграл вничью «Лос-Анджелес ФК » (2:2), а 17 числа была разгромлена на своем поле «Торонто» (1:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер Майами» — 1.42

Ничья – 5.1

Победит «Монреаль» – 6.7

Тотал больше 3.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75

Статистика

«Интер Майами» не может выиграть уже четыре поединка подряд

«Монреаль» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Интер Майами» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «Интер» сможет на своем поле спокойно и уверенно обыграть более слабого соперника.