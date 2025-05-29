«Ферроль» – «Спортинг» Хихон: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Ферроль» – «Спортинг» Хихон, который состоится 31 мая 2025 года.

«Ферроль»

«Ферроль» очень слабо провел нынешний сезон и вполне закономерно находится в зоне вылета, без шансов исправить положение. Команда занимает 21 место с 30 баллами и отстает на шесть пунктов даже от ближайшего соперника. Хозяева постараются красиво завершить сезон победой перед перерывом, после которого команда сыграет в дивизионе ниже, что вряд ли радует и футболистов, и болельщиков.

24 мая «Ферроль» проиграл на выезде «Альбасете» (0:2), а 18 числа на своем поле обыграл «Кадис» (1:0).

«Спортинг» Хихон

Коллектив не продемонстрировал высоких результатов, но набрал достаточно баллов, чтобы ему не угрожала зона вылета. На данный момент «Спортинг» Хихон располагается на 14 месте с 53 баллами в активе и от 11 места отстает на два пункта. В случае победы у гостей есть шанс продвинуться и финишировать выше в турнирной таблице, однако это ничего принципиально не поменяет.

25 мая «Спортинг» Хихон на своем поле обыграл «Картахену» (3:2), а 17 числа на выезде проиграл «Малаге» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ферроль» — 2.9

Ничья – 2.85

Победит «Спортинг» Хихон – 2.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

«Ферроль» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» Хихон выиграл один из десяти последних поединков на выезде

«Ферроль» выиграл три последних поединка подряд у «Спортинг» Хихон

Прогноз

Поставить на победу «Ферроля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, что матч будет без большого количества борьбы и стыков, ведь команды не нуждаются в очках, а немного удачнее окажется «Ферроль».