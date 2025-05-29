«Ферроль» – «Спортинг» Хихон: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Ферроль» – «Спортинг» Хихон, который состоится 31 мая 2025 года.
«Ферроль»
«Ферроль» очень слабо провел нынешний сезон и вполне закономерно находится в зоне вылета, без шансов исправить положение. Команда занимает 21 место с 30 баллами и отстает на шесть пунктов даже от ближайшего соперника. Хозяева постараются красиво завершить сезон победой перед перерывом, после которого команда сыграет в дивизионе ниже, что вряд ли радует и футболистов, и болельщиков.
24 мая «Ферроль» проиграл на выезде «Альбасете» (0:2), а 18 числа на своем поле обыграл «Кадис» (1:0).
«Спортинг» Хихон
Коллектив не продемонстрировал высоких результатов, но набрал достаточно баллов, чтобы ему не угрожала зона вылета. На данный момент «Спортинг» Хихон располагается на 14 месте с 53 баллами в активе и от 11 места отстает на два пункта. В случае победы у гостей есть шанс продвинуться и финишировать выше в турнирной таблице, однако это ничего принципиально не поменяет.
25 мая «Спортинг» Хихон на своем поле обыграл «Картахену» (3:2), а 17 числа на выезде проиграл «Малаге» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ферроль» — 2.9
- Ничья – 2.85
- Победит «Спортинг» Хихон – 2.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65
Статистика
- «Ферроль» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Спортинг» Хихон выиграл один из десяти последних поединков на выезде
- «Ферроль» выиграл три последних поединка подряд у «Спортинг» Хихон
Прогноз
Поставить на победу «Ферроля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Предполагаем, что матч будет без большого количества борьбы и стыков, ведь команды не нуждаются в очках, а немного удачнее окажется «Ферроль».