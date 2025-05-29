«Депортиво» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Депортиво» – «Эльче», который состоится 1 июня 2025 года.

«Депортиво»

«Депортиво» далеко не блещет результатами, однако и зона вылета команде практически не угрожала. Команда набрала 53 очка и занимает 15 место, но от 11 строчки ее отделяет всего два очка. Хозяева не имеют турнирной мотивации в заключительном туре, но им будет непросто, ведь придется играть с «Эльче», который пытается как минимум сохранить вторую строчку турнирной таблицы и получить прямую путевку в Сегунду.

25 мая «Депортиво» минимально проиграл на выезде «Сарагосе» (0:1), а 17 числа на своем поле уступил «Гранаде» (2:3).

«Эльче»

Команда провела хороший сезон, но до его конца остается еще один очень важный поединок. Сейчас «Эльче» располагается на втором месте с 74 баллами и опережает сразу двух соперников на два пункта. Гости не хотят рисковать, и чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, они постараются обыграть немотивированного середняка Сегунды и напрямую пройти в Ла Лигу, обеспечив своим болельщикам шикарный повод для празднования.

25 мая «Эльче» обыграл на своем поле «Малагу» (2:0), а 17 числа на выезде уступил «Уэске» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Депортиво» — 5.5

Ничья – 4.5

Победит «Эльче» – 1.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Депортиво» проиграл четыре из пяти последних поединков в Сегунде

«Эльче» выиграл лишь три выездных поединка из десяти последних

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что матч не будет слишком открытым и одна команда точно не сможет отличиться в воротах соперника.