«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк», который состоится 1 июня 2025 года.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Команда является выраженным аутсайдером западной конференции, ведь у нее не получается ровным счетом ничего. «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал лишь четыре очка за 16 матчей и пропустил уже 36 мячей. В домашней игре с «Реал Солт-Лейк» сложно даже помечтать о том, что коллектив сможет создать проблемы сопернику и пополнить свою копилку редкой победой, учитывая нынешние результаты.
29 мая «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл на своем поле «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:1), а 24 числа уступил на выезде «Сан-Диего» (1:2).
«Реал Солт-Лейк»
Коллектив, как и его соперник звезд с неба не хватает, но идет в нижней части турнирной таблицы, имея шансы исправить ситуацию. «Реал Солт-Лейк» располагается на 12 месте с 15 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф МЛС. В случае победы над аутсайдером у коллектив будет отличная возможность сократить расстояние и продолжить плодотворно работать на тренировках, чтобы и дальше набирать баллы.
29 мая «Реал Солт-Лейк» сыграл вничью на выезде с «Остин ФК» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Ванкуверу» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 2.1
- Ничья – 3.8
- Победит «Реал Солт-Лейк» – 3.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.18
Статистика
- «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Реал Солт-Лейк» завершились исходом «обе забьют»
- «Реал Солт-Лейк» выиграл две из пяти последних встреч у «Лос-Анджелес Гэлакси» при одном поражении
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Оба клуба очень редко побеждают, поэтому будут играть без риска и осторожно, боясь проиграть и в личной встрече. Прогнозируем, что команды поделят очки.