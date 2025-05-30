«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк», который состоится 1 июня 2025 года.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Команда является выраженным аутсайдером западной конференции, ведь у нее не получается ровным счетом ничего. «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал лишь четыре очка за 16 матчей и пропустил уже 36 мячей. В домашней игре с «Реал Солт-Лейк» сложно даже помечтать о том, что коллектив сможет создать проблемы сопернику и пополнить свою копилку редкой победой, учитывая нынешние результаты.

29 мая «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл на своем поле «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:1), а 24 числа уступил на выезде «Сан-Диего» (1:2).

«Реал Солт-Лейк»

Коллектив, как и его соперник звезд с неба не хватает, но идет в нижней части турнирной таблицы, имея шансы исправить ситуацию. «Реал Солт-Лейк» располагается на 12 месте с 15 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф МЛС . В случае победы над аутсайдером у коллектив будет отличная возможность сократить расстояние и продолжить плодотворно работать на тренировках, чтобы и дальше набирать баллы.

29 мая «Реал Солт-Лейк» сыграл вничью на выезде с «Остин ФК » (1:1), а ранее уступил на своем поле «Ванкуверу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 2.1

Ничья – 3.8

Победит «Реал Солт-Лейк» – 3.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.18

Статистика

«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Реал Солт-Лейк» завершились исходом «обе забьют»

«Реал Солт-Лейк» выиграл две из пяти последних встреч у «Лос-Анджелес Гэлакси» при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Оба клуба очень редко побеждают, поэтому будут играть без риска и осторожно, боясь проиграть и в личной встрече. Прогнозируем, что команды поделят очки.