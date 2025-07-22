Игорь Федотов: «Казарцев не повлиял на результат матча „Спартака“»

Бывший арбитр оценил судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0).

Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, а голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном — о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур.