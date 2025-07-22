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Игорь Федотов: «Казарцев не повлиял на результат матча „Спартака“»

вчера, 10:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство Василия Казарцева в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0).

Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, а голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном — о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур.

Напомним, что вчера «красно-белые» обратились в ЭСК по поводу 5 спорных эпизодов матча с махачкалинцами.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:16
Для болельщиков СпаМа игроки их любимой команды правила игры в футбол не нарушают. Так что никакое авторитетное жюри поколебать их мнение не сможет.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:10
Чего мелочиться? Гулять так гулять! Надо назначить Казарцева арбитром спартаковских матчей до конца его карьеры.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:12
Таки да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:26
Да да)...было такое...Казарцев негодует вспоминая эти времена))...

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:50
Если позволите, Дружище, слегка дополню.))) Так вот, в памятном 1986г., фактически, два решающих матча подряд на финише сезона, между командами Динамо Москва- Динамо Киев, судил арбитр Хохряков. При этом, чемпионами страны, в первой игре в Москве, могли стать москвичи, но только в случае победы. И вот, при счете 1:0 в пользу московского Динамо, Хохряков, демонстративно не "заметил" очевидного нарушения в штрафной киевлян на москвиче Колыванове и не назначил пенальти!!!

Во второй игре, в Киеве, через неделю, снова судил Хохряков. В этой игре, очевидных судейских ляпов не было, в отличие от первой игры, НО, обращает на себя внимание тот факт, что Хохряков, перед играми динамовских команд, судил еще игру киевлян в Алма-Ате, и таким образом, он обслуживал три игры подряд киевского Динамо!!! Но и это еще не всё. В играх с Кайратом, а после этого, по дороге в Москву, Хохряков ехал в одном поезде с киевлянами, и даже, с некоторыми из них- в одном купе!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:24
На сколько я помню от контракта с Лапочкиным было ни горячо ни холодно...только разговоров....
Вот Казарцев на контракте это и результат и пресса и как минимум думаю тройка лидеров гарантирована....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
Ну зря вы так...косвенно...но его....
Человек желая скорейшего развития атак Спартака даже закрывал глаза на нарушения против Спартака....пока Умярова топтали он подбадривал остальных "Это не пенальти,всего лишь штрафной,бегите скорей забивайте,обещаю что то но засчитаю".....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:16
5 голов на любой вкус не его заслуга)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Ну и зря....
На редкость фартовый для вас арбитр....
И три очка в копилке...и гол официальный...и зрителям на радость 5 голов на любой вкус...пусть даже и не совсем засчитанных...))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
В большинстве случаев, судья не может судить два матча одной и той же команды подряд, особенно в рамках одного турнира, чтобы избежать предвзятости и обеспечить объективность судейства. Это общее правило, хотя конкретные детали могут зависеть от правил конкретного вида спорта и турнира.
В футболе, например, судья, отработавший матч одной команды, обычно не назначается на следующий матч этой же команды, чтобы избежать подозрений в предвзятости...

А этот товарищ даже в одном матче с подозрениями в предвзятости не справился)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:27, ред.
То есть теперь можно вырывать ноги с мясом противникам если мяча успел коснуться? Ок, будем иметь ввиду. По мне так вся бригада судей искала повод не отсудить объективно, а в каждом конкретном эпизоде прям специально искали повод рассудить не в пользу Спартака, где ракурс, где касание, всё что угодно притянуть чтобы можно было не назначить пенальти или не засчитать гол - всё сойдёт ради "благой" цели.
hxwhc52r687w
hxwhc52r687w
вчера в 12:12
Мерзопакостное судейство!
89fp3wbz2hnv
89fp3wbz2hnv
вчера в 12:10
Как для Казарцева, так и для Федотова футбол то смотрят не люди, а скотина! Им нервные потрясения не ведомы. Нужно бы сказать им пару слов ненормативной лексики, но они даже этого не заслуживают!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:50
Я еще в день матча говорил,что арбитр справился с игрой,не поплыл.А хотелки,они есть хотелки.Да,с неназначенными карточками за грубую игру есть моменты,но по отмененным голам и неназначенным пенальти нет.Бывают такие матчи.Помните в игре Цска-Ахмат сколько пенальти назначил Безбородов,кажись штуки шесть))),значит так сложилось.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:43
Игорь Федотов хорошо сделал, что высказал своё мнение о судействе матча Спартак - Динамо Махачкала. Заодно поддержал своего коллегу. Но Казанцеву легче от этого не стало - костер недовольства уже горит. К сожалению среди тех, кто подливает масло в огонь, есть много людей, которые тот матч не смотрели, но своё мнение поспешили высказать. Костёр недовольства нужно потушить и спокойно разобраться во всём.. Как это сделать? Пригласить авторитетных специалистов и заслуженных ветеранов ветеранов футбола. Пусть собираются в одном помещении и смотрят видео матча. По каждому эпизоду провести оценку и выводы внести в итоговый документ. Итоговый документ представить СМИ, точка.. Кому поручить это мероприятие? Депутату Государственной Думы, к примеру Газзаеву. Такова моя точка зрения.
112910415
112910415
вчера в 11:40
не повлиял
а вот нервное напряжение создал избыточное !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:36
здесь и расследование не надо. т.к. Казарцев просто судья низкой квалификации.
просто отстранить недоуча, и все, вопрос, казалось, решен.
но....отстраняли уже, не помогает, все равно косячит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19, ред.
Ещё не хватало , что бы повлиял! Хотя определённую нервозность внёс. И многим людям настроение испортил...
s5jh5vze7gks
s5jh5vze7gks
вчера в 11:18
Повезло ему что не повлияло
c7ydj4q7539u
c7ydj4q7539u
вчера в 11:06
    Capral
    Capral
    вчера в 10:47, ред.
    Вероятно, с Федотовым можно было бы согласиться, кроме одного эпизода, а именно: неназначенный пенальти в ворота Махачкалы, после игры рукой защитника гостей. Даже, если и был незначительный толчок со стороны нападающего Спартака, то и в этом случае было отчетливо видна, умышленная игра кистью руки махачкалинцем, а это- пенальти. Я не помню всех отмененных мячей Спартака, но в одном эпизоде, согласен, где нападающий КБ, находясь во вратарской блокировал кипера гостей, не дав, тому, возможности отойти назад и овладеть мячом. Если предельно откровенно, то спорных моментов в игре было не мало, и точно, далеко не все в пользу махачкалинцев...
    b37bmtw8htd9
    b37bmtw8htd9
    вчера в 10:43
    Шумиха с целью запугать судей, одно и то же каждый год.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:42
    Ну и правильно....
    Если всё отсужено по правилам - пусть судит Спартак - Балтика....
    g37m39vhyshk
    g37m39vhyshk
    вчера в 10:41
    Зачем судить судей?
    Гость
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