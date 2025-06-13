Успех «Реала» зависит не только от Мбаппе и Алонсо. Клуб проигрывает коварному врагу

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вчера, 15:35

Игроков преследует невезение.

Давно поменяли клубного врача, а травм не стало меньше

Главный доктор «Реала» Михич покинул клуб в конце 2023 года. Президент клуба Перес рассчитывал, что смена врачей поможет команде избежать новых травм. Нико выгнали, поскольку он легкомысленно относился к болячкам Беллингема. Также у «Реала» в позапрошлом сезоне были проблемы со здоровьем у Гюлера, Куртуа, Милитао, Камавинга и Тчуамени. Как показали полтора года без Нико Михича, проблема была не в докторе.

В прошлом сезоне футболисты основы «Реала» пережили почти шесть десятков разных травм. Только два игрока из 25 в обойме первой команды, не считая юниоров, не пропускали игры по причине проблем со здоровьем. Это один из самых молодых в составе – турецкий атакующий хавбек Гюлер, и главный ветеран «Реала» Модрич. Хорват в 39 лет часто выходил на поле, отправляется на Клубный чемпионат мира, но это прощальные гастроли.

Хаби Алонсо не хочет видеть Модрича в составе, а Перес подтолкнул нового тренера к такому решению, ведь сэкономят на зарплате хорвата. В отличие от зимнего трансферного окна, когда «Реал» взял привычную для января паузу, летом совершают трансферы под нового наставника. Пришли Хёйсен из «Борнмута» и Александер-Арнольд из «Ливерпуля», а также ждут трансфер левого латераля «Бенфики» Каррераса. Также задумались о голкипере.

Лунин может покинуть «Реал» летом, поэтому Алонсо коварно предложил контракт Хоану Гарсии. Голкипер «Эспаньола» направлялся в «Барселону», а теперь выбирает между двумя грандами Ла Лиги. Поскольку Куртуа часто в лазарете, то сильный резервный голкипер точно не помешает «Реалу». Также нужно пересмотреть методы физической подготовки, ведь шесть десятков травм могут указывать не только на тотальное невезение футболистов.

Нагрузки влияют на состояние главных футболистов «Реала»

Некоторые игроки поплатились за выступления на Евро-2024. Хотя любители статистики настаивают, что травмы в футболе – штука случайная, а порвать «кресты» можно на ровном месте, врачи добавляют, что частые большие нагрузки вредят связкам и мышцам. Например, Беллингем весь сезон провел с повязкой на плече, что повлияло на качество его игры. Джуду давно нужна операция, но «Реал» хочет зарабатывать деньги, выпуская англичанина на поле.

Защитники Карвахаль и Эдер повредили крестообразные связки, их не хватало в обороне рядом с Рюдигером в матчах против «Барселоны» и «Арсенала». Левый защитник «Реала» Менди тоже получал травмы, как и Камавинга, который выходил слева в обороне. В центре защиты играл не только молодой Асенсио, но также француз Тчуамени. Орельен, хотя универсальный хавбек – высокий и крепкий парень, пережил в итоге две коварные травмы.

Пропустил немного матчей, но повреждения колена и лодыжки повлияли на уровень игры. Футболистам не пристало жаловаться, поскольку у них высокооплачиваемая и интересная работа, но одновременно надо учитывать, что часто звезды первой величины играют на уколах. Обезболивающие средства – одно из главных изобретений человечества, у них разный принцип действия, но по факту все пытаются обмануть мозг, лишь «отключая» болевой сигнал.

Сами повреждения анальгетики не лечат, а позволяют футболистам «Реала» выходить на поле. Работа на износ завершается новыми травмами. В непростом сезоне Анчелотти хватило травмы недооцененного хавбека Себальоса, чтобы команда посыпалась, невзирая на голы Мбаппе. Дани в центре поля заиграл на время в стиле Крооса, пошли победы в середине сезона, когда оступалась «Барселона». Дальше Себальос вылетел и вернулись проблемы.

У Хаби Алонсо интенсивная игра при средней высоте прессинга

Испанский тренер дал понять Винисиусу и Мбаппе, что форвардам не позволят выключаться при переходе мяча к сопернику. Хотя у бывшего тренера «Байера» не было невероятно высокого прессинга в предыдущем клубе, смешно сравнивать команду, которая одерживала волевые победы, порой работая вторым номером в широкой схеме с тремя центральными защитниками, с испанским гегемоном «Реалом». Клуб из Мадрида чаще держит мяч.

Команде нужен человек с хорошим пасом – именно поэтому Алонсо обратился к Субименди, мешая «Арсеналу» оформить трансфер этого хавбека. В идеале «Реалу» нужен целый Родри, но вряд ли Гвардиола отдаст испанца. Алонсо пойдет на уступки команде, перейдут на схему «4-4-2», но тогда нужно работать быстрее в центре поля. Смогут ли футболисты, которые так часто пропускали поединки из-за травм, найти силы на резкий стиль футбола?

Систематичные проблемы звезд «Реала» со здоровьем точно повлияли на итоги сезона. Не всегда в лазарете были главные игроки, а в прошлом даже травмы не мешали победить в Лиге чемпионов. Но у Алонсо некоторые основные футболисты, вернувшись после травмы, очутятся на скамейке. На поле будет много новичков, в отличие от прошлого сезона. Мбаппе уже адаптировался, но Винисиус и Родриго не стали ему братьями в атаке.

У Хаби Алонсо много тонкой работы. Испанский тренер активно ведет тренировки, что отличает его от опытного вальяжного Анчелотти. У бывшей звезды «Ливерпуля» и «Реала» живее нервные окончания, Хаби может бесить вялая игра команды в центре поля. Алонсо помнит треугольник Крооса, Каземиро и Модрича. Тренеру важно создать фундамент для тактического перевеса, но идеальная работа Хаби не гарантирует «Реалу» успех.

Все видели, как одна травма обладателя «Золотого мяча» Родри развалила «Манчестер Сити». Гвардиола сказал, что если бы провел такой сезон в «Реале» или «Барселоне», то потерял бы работу. В Манчестере стерпели, но президент «Мадрида» Перес резче в действиях. Алонсо важен успех тренеров по физической подготовке и врачей. Только в сезоне без травм «Реал» выдержит марафон в Ла Лиге и Лиге чемпионов и завоюет трофеи.