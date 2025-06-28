«Монреаль» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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28 июня 2025, 15:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Монреаль» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 29 июня 2025 года.

«Монреаль»

Команда на данный момент является главным аутсайдером восточной конференции и заслуженно идет на последнем месте в турнирной таблице. «Монреаль» набрал 11 очков, что на три пункта меньше, чем у ближайшего соперника и причин для улучшения ситуации пока не предвидится. В поединке с «Нью-Йорк Сити» хозяева попробуют в очередной раз исправить ситуацию к лучшему, однако шансов победить вряд ли будет много.

26 июня «Монреаль» проиграл «Цинциннати» (1:3), а 15 числа неожиданно одолел на выезде «Хьюстон Динамо» (3:1).

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» играет очень нестабильно и находится на грани вылета из зоны плей-офф. Команда располагается на восьмом месте с 28 баллами в восточной конференции и в ближайших поединках намерен немного подправить свое турнирное положение, в первую очередь за счет нынешней игры с аутсайдером чемпионата, который вряд ли сможет помешать гостям набрать очки.

13 июня «Нью-Йорк» Сити разгромил «Атланту» (4:0), а 31 мая сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монреаль» – 3

Ничья – 3.5

Победит «Нью-Йорк Сити» – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Нью-Йорк Сити» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монреаль» проиграл шесть из десяти последних поединков

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Нью-Йорк Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. «Монреаль» очень слабо играет в последнее время и наверняка в этот раз также не сможет добиться приемлемого результата.