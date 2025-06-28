«Монреаль» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Монреаль» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 29 июня 2025 года.
«Монреаль»
Команда на данный момент является главным аутсайдером восточной конференции и заслуженно идет на последнем месте в турнирной таблице. «Монреаль» набрал 11 очков, что на три пункта меньше, чем у ближайшего соперника и причин для улучшения ситуации пока не предвидится. В поединке с «Нью-Йорк Сити» хозяева попробуют в очередной раз исправить ситуацию к лучшему, однако шансов победить вряд ли будет много.
26 июня «Монреаль» проиграл «Цинциннати» (1:3), а 15 числа неожиданно одолел на выезде «Хьюстон Динамо» (3:1).
«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» играет очень нестабильно и находится на грани вылета из зоны плей-офф. Команда располагается на восьмом месте с 28 баллами в восточной конференции и в ближайших поединках намерен немного подправить свое турнирное положение, в первую очередь за счет нынешней игры с аутсайдером чемпионата, который вряд ли сможет помешать гостям набрать очки.
13 июня «Нью-Йорк» Сити разгромил «Атланту» (4:0), а 31 мая сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монреаль» – 3
- Ничья – 3.5
- Победит «Нью-Йорк Сити» – 2.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2
Статистика
- «Нью-Йорк Сити» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монреаль» проиграл шесть из десяти последних поединков
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Нью-Йорк Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. «Монреаль» очень слабо играет в последнее время и наверняка в этот раз также не сможет добиться приемлемого результата.