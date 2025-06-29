«ПСЖ» – «Интер» Майами: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2025, 15:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира « ПСЖ » – «Интер» Майами, который состоится 29 июня 2025 года.

« ПСЖ »

Парижане неплохо провели групповой турнир, в котором заняли первое место с шестью баллами, обойдя двух соперников по дополнительным показателям. Команде повезло в первом раунде встретить «Интер» Майами, который по мнению всех экспертов не является конкурентом чемпиону Европы. Тем не менее, игра Месси против бывшей команды добавляет интриги этому противостоянию.

23 июня « ПСЖ » обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0), а 20 числа уступил минимально «Ботафого» (0:1).

«Интер» Майами

«Интер» Майами может быть доволен своими результатами, ведь не все верили в то, что клуб сможет выйти в плей-офф. Тем не менее, команда из США встретится с одним из главных претендентов на победу в турнире и здесь уже снова никто не верит в команду Месси и компании. Встреча точно будет яркой и интересной, что должно понравиться болельщикам.

24 июня «Интер» Майами сыграл вничью с «Палмейрас» (2:2), а 19 числа команда одержала волевую победу над «Порту» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.19

» – 1.19 Ничья – 7.9

Победит «Интер» Майами – 15

Тотал больше 3.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.2

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Интер» Майами завершились тоталом больше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл семь из десяти последних поединков при трех поражениях

» выиграл семь из десяти последних поединков при трех поражениях Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках

Прогноз