«ПСЖ» – «Интер» Майами: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» – «Интер» Майами, который состоится 29 июня 2025 года.
«ПСЖ»
Парижане неплохо провели групповой турнир, в котором заняли первое место с шестью баллами, обойдя двух соперников по дополнительным показателям. Команде повезло в первом раунде встретить «Интер» Майами, который по мнению всех экспертов не является конкурентом чемпиону Европы. Тем не менее, игра Месси против бывшей команды добавляет интриги этому противостоянию.
23 июня «ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0), а 20 числа уступил минимально «Ботафого» (0:1).
«Интер» Майами
«Интер» Майами может быть доволен своими результатами, ведь не все верили в то, что клуб сможет выйти в плей-офф. Тем не менее, команда из США встретится с одним из главных претендентов на победу в турнире и здесь уже снова никто не верит в команду Месси и компании. Встреча точно будет яркой и интересной, что должно понравиться болельщикам.
24 июня «Интер» Майами сыграл вничью с «Палмейрас» (2:2), а 19 числа команда одержала волевую победу над «Порту» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.19
- Ничья – 7.9
- Победит «Интер» Майами – 15
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.67
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2.2
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Интер» Майами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних поединков при трех поражениях
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Предполагаем, что чемпион Европы не оставит шансов своему сопернику и добьется преимущества еще в первом тайме.