«Интер» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Интер» – «Флуминенсе», который состоится 30 июня 2025 года.
«Интер»
«Интер» очень неуверенно начал свои выступления на этом турнире, но в итоге все равно смог набрать семь очков и выиграл свою группу. Теперь миланскому клубу в первом раунде плей-офф попался бразильский «Флуминенсе», который зарекомендовал себя как крепкий коллектив, но ничего особенного не показывал. «Интер» во главе с новым тренером постарается не допускать ошибок в этом поединке и постараться без особых нервов пробиться в следующую стадию КЧМ 2025.
26 июня «Интер» обыграл «Ривер Плейт» (2:0), а 21 числа одержал волевую победу над «Уравой» (2:1).
«Флуминенсе»
Бразильский клуб в свою очередь набрал пять очков в группе и занял второе место, но и таким результатом вполне может быть доволен. Жребий в раунде плей-офф также не самый худший, ведь в игре «Интера» сейчас есть недочеты, которыми пользовались некоторые соперники на групповом этапе. Сейчас «Флуминенсе» постарается сыграть в осторожный футбол и найти свой шанс впереди, что оставляет им шансы на выход в четвертьфинал турнира.
25 июня «Флуминенсе» сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунс» (0:0), а 22 июня разобрался с аутсайдером «Ульсан» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.71
- Ничья – 3.75
- Победит «Флуминенсе» – 5.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- «Флуминенсе» выиграл шесть матчей из десяти последних при одном поражении
- «Интер» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Команды ранее никогда не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Предполагаем, что поединок будет закрытым с обеих сторон и такая игра продлится до первой ошибки. Прогнозируем победу итальянского клуба в этой встрече.