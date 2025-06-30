«Интер» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 июня 2025, 10:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Интер» – «Флуминенсе», который состоится 30 июня 2025 года.

«Интер»

«Интер» очень неуверенно начал свои выступления на этом турнире, но в итоге все равно смог набрать семь очков и выиграл свою группу. Теперь миланскому клубу в первом раунде плей-офф попался бразильский «Флуминенсе», который зарекомендовал себя как крепкий коллектив, но ничего особенного не показывал. «Интер» во главе с новым тренером постарается не допускать ошибок в этом поединке и постараться без особых нервов пробиться в следующую стадию КЧМ 2025.

26 июня «Интер» обыграл «Ривер Плейт» (2:0), а 21 числа одержал волевую победу над «Уравой» (2:1).

«Флуминенсе»

Бразильский клуб в свою очередь набрал пять очков в группе и занял второе место, но и таким результатом вполне может быть доволен. Жребий в раунде плей-офф также не самый худший, ведь в игре «Интера» сейчас есть недочеты, которыми пользовались некоторые соперники на групповом этапе. Сейчас «Флуминенсе» постарается сыграть в осторожный футбол и найти свой шанс впереди, что оставляет им шансы на выход в четвертьфинал турнира.

25 июня «Флуминенсе» сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунс» (0:0), а 22 июня разобрался с аутсайдером «Ульсан» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.71

Ничья – 3.75

Победит «Флуминенсе» – 5.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Флуминенсе» выиграл шесть матчей из десяти последних при одном поражении

«Интер» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Команды ранее никогда не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Предполагаем, что поединок будет закрытым с обеих сторон и такая игра продлится до первой ошибки. Прогнозируем победу итальянского клуба в этой встрече.