«Флуминенсе» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 июля 2025, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» – «Челси», который состоится 8 июля 2025 года.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» заслуживает большого уважения, ведь команда заслужила право сыграть в полуфинале КЧМ 2025 и является единственной командой не из Европы, кто продолжает участвовать в этом соревновании. В полуфинале коллектив сыграет с «Челси» и постарается использовать свою уверенность и техничных атакующих исполнителей, чтобы создать проблемы клубу из Лондона.

4 июля «Флуминенсе» обыграл на своем поле «Аль-Хиляль» (2:1), а 30 числа переиграл миланский «Интер» (2:0).

«Челси»

«Челси» провел достойный турнир и только с «Фламенго» (1:3), команда была мало похожа сама на себя. Сейчас представитель АПЛ вынужден сыграть с еще одним бразильским клубом и постарается не допустить прошлых ошибок. «Синие» являются фаворитами в этой встрече, однако они должны серьезно подойти к сопернику и допускать минимальное количество ошибок в обороне.

5 июля «Челси» обыграл «Палмейрас» в четвертьфинале (2:1), а ранее справился с «Бенфикой» в дополнительное время (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 6

Ничья – 3.95

Победит «Челси» – 1.66

Тотал больше 2.5 мячей – 2.08

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.78

Статистика

Четыре из шести последних матчей бразильского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

«Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч на КЧМ 2025

2025 Команды никогда не встречались ранее между собой в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Предполагаем, что в этот раз клуб Лондона сможет добиться победы за счет своей хладнокровности и хорошей релизации.