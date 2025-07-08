«Флуминенсе» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» – «Челси», который состоится 8 июля 2025 года.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» заслуживает большого уважения, ведь команда заслужила право сыграть в полуфинале КЧМ 2025 и является единственной командой не из Европы, кто продолжает участвовать в этом соревновании. В полуфинале коллектив сыграет с «Челси» и постарается использовать свою уверенность и техничных атакующих исполнителей, чтобы создать проблемы клубу из Лондона.
4 июля «Флуминенсе» обыграл на своем поле «Аль-Хиляль» (2:1), а 30 числа переиграл миланский «Интер» (2:0).
«Челси»
«Челси» провел достойный турнир и только с «Фламенго» (1:3), команда была мало похожа сама на себя. Сейчас представитель АПЛ вынужден сыграть с еще одним бразильским клубом и постарается не допустить прошлых ошибок. «Синие» являются фаворитами в этой встрече, однако они должны серьезно подойти к сопернику и допускать минимальное количество ошибок в обороне.
5 июля «Челси» обыграл «Палмейрас» в четвертьфинале (2:1), а ранее справился с «Бенфикой» в дополнительное время (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Флуминенсе» – 6
- Ничья – 3.95
- Победит «Челси» – 1.66
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.08
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.78
Статистика
- Четыре из шести последних матчей бразильского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч на КЧМ 2025
- Команды никогда не встречались ранее между собой в официальных или товарищеских встречах
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Предполагаем, что в этот раз клуб Лондона сможет добиться победы за счет своей хладнокровности и хорошей релизации.