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«Оренбург» заменит «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге

вчера, 13:00

«Оренбург» должен будет заменить московское «Торпедо» в РПЛ.

По информации источника, сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило оренбуржцев в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Напомним, что вчера «Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей.

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Все комментарии
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:25
Там якобы по финансовым критериям команды не проходили которые были выше. Но сам факт что принцип был не спортивный.
протон
протон
вчера в 18:06
Байкал-38. Оренбург не относится к Дальнему Востоку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ North West (раскрыть)
вчера в 16:51
Там вышестоящие отказались. Вот и всё. Отказался бы Краснодар, взяли бы с 6-го места. Такая ситуация сложилась
Николай 1
Николай 1
вчера в 16:32
Остается дождаться матчей РПЛ, а именно: "Зенит-Оренбург" и "Зенит- Сочи".
И тогда тайное станет явным.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 16:15
Оренбург так Оренбург. Главное, честно вести борьбу по ходу чемпионата!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 15:59
Мне всё понятно, своего мнения не имеем, идём за толпой.
Больше вопросов не имею, прощайте.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:54
А что касаемо золота армейцев и серебра ростовчан, то "Ростов" и так прыгнул выше того места, чем трахают. А в Еврокубках прошел дальше всех из российских команд и был выбит только самим МЮ, который тогда был не чета теперешнему))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:50, ред.
Ну вот, мечты сбываются когда становится всё равно на них. Рад за Оренбург и за Слишковича. Огорчён за РПЛ что из 16 команд целых 2 будут в лиге не по спортивному принципу а из-за глубокого кризиса. Вообще всё это первые ласточки и тревожные звоночки. А может уже и не первые.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:42
Лично мне Зенит ни сделал ничего плохого, а просто из солидарности отношусь к Зениту также как большинство английских болельшиков к МанСити, немецких к Баварии, а французских к ПСЖ))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 15:38
А тот случай когда Ростов мог реально стать чемпионом, а остался с серебром вы забыли?
А как же много ростовчане говорили тогда нелесного об армейцах и судье, который помог им стать чемпионами.
Неужели вы это забыли?
А что вам плохого конкретно сделал Зенит?

Тут ничего личного, просто хочу понять вашу поддержку коалиции против Зенита.
Емли дело в спонсоре и как тут многие заявояют про народные деньги, то сразу скажу не пойму. Тот же Ростов разве не на народные деньги существует?
Просто у кого то больше, у кого то меньше, кому как повезло.
Разве это повод ненавидеть или поддерживать тех кто яростно ненавидет?
Если так, то я просто пойму ваши высказывания, но уж точно не разделю ваше мнение.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:26
Я топлю только за Ростов как бы он не выступал, а к армейцам я отношусь вполне лояльно и Кубок они взяли по справедливости, отвращение у меня вызывал только их бывший тренер Федотов, но то уже совсем другая история...
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:42
Значит в первом туре едем на выезд в Оренбург!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 14:42
В том то всё и дело, что вас интересует ни Торпедо, ни Оренбург, ни кто то другой, а только Зенит.
Вы поддерживаете армейцев в общей ненависти, но когда то негодовали, что при помощи судей ЦСКА стали чемпионом, а Ростов лишили чемпионства.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:36
Вся проблема в том, что вы как сами выразились влезли, только с середины разговора где начальная суть может выглядеть по-другому.
Тут не вопрос в правильности или нет попадания Краснодара в РПЛ, это просто пример.
Там тема изначально вообще другая.
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:33
Мужики да хватит по мелочам цапаться, меня больше интригует другое если "Зенит" опять не станет чемпионом, то "столетний юбилей" перенесут еще на год... и т.д. и т.п. пока пасьянс не совпадет???
North West
North West ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 14:29
Можно вспомнить кстати как Краснодар в РПЛ выходил, с пятого места и без стыковых матчей) Но это уже никто не помнит.
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:26
Я Вас приветствую! Извиняюсь, что вмешиваюсь в Вашу беседу, но объективности ради, ежели конечно память не изменяет, то "Краснодар" не мог принимать участие в стыковых матчах, потому как их еще не ввели на то время. Обмен между Лигами шел две на две. Тогда встал вопрос замены "Сатурна", канувшего в Лету.. Его поочередно предложили заменить занявшим соответственно 3-4 место в первой Лиге "Нижнему Новгороду" и "КАМАЗу". Но оба клуба по финансовым причинам отказались. После этого предложили "Краснодару". Хотя полагаю Вы это и не хуже моего знаете. Не хочу сказать, что это уж прямо было однозначно справедливо и очень по-спортивному. Но как-то так.
cska1948
cska1948
вчера в 14:25
"Байкал"
«Оренбург» утвержден 16-м участником нового сезона РПЛ. Решение приняло бюро исполкома РФС. Какое ещё голосование?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:24
Вы сейчас это серьёзно?
Именно мне об этом рассказываете?
Ну, тут два варианта .
Либо вы очень невнимательный человек, либо хотите меня спровоцировать.
Читайте внимательно и тем более обращайте внимание на то, был ли это комментарий, либо ответ на чей то комментарий.
lotsman
lotsman ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 14:24
Я бродяга по жизни и географию обязан знать.)
Аксинья
Аксинья ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:20
Садись - пять по географии))
lotsman
lotsman ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:19
))Оренбург, это южный Урал, недалеко от границы с Казахстаном. До Дальнего и до Крайнего гораздо дальше, чем до Москвы.)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Кстати научно и жизнью доказано, что в одну реку можно войти и дважды и трижды и многократно!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 14:08
Так твой Ростов играет в этом нечто другом!!!
Ты даже свой Ростов получается не уважаешь за то, что он в нечто другом играет?
Извини конечно, но ты сам так выразился.
Тут конечно тебе решать, но факт есть факт, твои слова.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:04
В одну реку дважды войти нельзя, и выходит что РПЛ это нечто другое...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
А Сочи втянули? Расскажи это лучше Краснодару, который с 5 места без стыков в РПЛ попал.
По поводу Ростова не важно как, но они же вошли в эту реку и не один раз.
Или Ромтов в какую то другую лигу входил?
Если, что перечитайте свой стих ещё раз и тогда поймёте, что рчень неудачно написано.
xajaks
xajaks
вчера в 13:51
Урал было бы более справедливо
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 13:50
Какой юг?
Оренбург это Дальный восток, возле крайнего севера, на границе азии с Балтикой.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Ростов входил сам, и его не втягивали за уши как Сочи и Оренбург - в этом весь нюанс))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:47
Здесь вопрос в календаре, нужно кратное количество команд на два.
Тут как вариант добавить не один клуб, а три (Оренбург, Факел, Урал).
Думаю такой расклад многих устроил бы.
Тем более разговоры об увеличении РПЛ давно велись, но видать времени обсудить подобное просто не было.
Это не просто перекроить календарь РПЛ, но ещё и ФНЛ и второй лиги.
Гость
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