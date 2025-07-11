«Оренбург» заменит «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге

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вчера, 13:00

«Оренбург» должен будет заменить московское «Торпедо» в РПЛ .

По информации источника, сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило оренбуржцев в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.