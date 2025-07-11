«Оренбург» заменит «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге

«Оренбург» должен будет заменить московское «Торпедо» в РПЛ.
По информации источника, сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило оренбуржцев в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что вчера «Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей.
Если клубы проголосуют против, то Оренбург не будет в этом сезоне в РПЛ и РФС придётся другую кандидатуру утверждать.
А вот теперь и посмотрим как Спартак и ЦСКА будут голосовать!!!
Ой как будет интересно, когда результаты голосования объявят и кто как голосовал.
Если клубы проголосуют против, то Оренбург не будет в этом сезоне в РПЛ и РФС придётся другую кандидатуру утверждать.
А вот теперь и посмотрим как Спартак и ЦСКА будут голосовать!!!
Ой как будет интересно, когда результаты голосования объявят и кто как голосовал.