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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

РФС участвовал в следственных действиях по делу о задержании арбитра

вчера, 15:28
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Российский футбольный союз (РФС) принимал участие в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Об этом источнику сообщили в пресс‑службе организации.

РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие‑либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия.

Ранее появилась информация о том, что полиция 8 июля задержала судью, которого подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу столичной команды в матче 34‑го тура Первой лиги с КАМАЗом. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, такого результата хватило, чтобы «автозаводцы» вышли напрямую в РПЛ.

В июне суд заключил под стражу совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора «чёрно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки по ситуации с «Торпедо» и дальнейшей передачи дела в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

КДК рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:16
благородно и мужественно участвовал ! )
Vilar
Vilar
вчера в 17:32
рфс в каком качестве участвует в расследовании? свидетель, адвокат, следователь, судья?? может участвовать только, как соучастник!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:46
Только не надо ставить в заслуги Российскому Футбольному Союзу участие в следственных действиях по делу о задержании арбитра. Хотя руководство российского футбола умеет раздувать из мухи слона. Этого арбитра скоро отпустят, конечно, если он вдруг сам не признает свою вину. Интересно, как следователи собираются доказывать то, что судья, в ходе матча, умышленно ошибался в пользу Торпедо?
Гость
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