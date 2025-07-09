РФС участвовал в следственных действиях по делу о задержании арбитра

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вчера, 15:28

Российский футбольный союз ( РФС ) принимал участие в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра . Об этом источнику сообщили в пресс‑службе организации.

РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие‑либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия.

Ранее появилась информация о том, что полиция 8 июля задержала судью, которого подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу столичной команды в матче 34‑го тура Первой лиги с КАМАЗом. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, такого результата хватило, чтобы «автозаводцы» вышли напрямую в РПЛ .

В июне суд заключил под стражу совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора «чёрно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки по ситуации с «Торпедо» и дальнейшей передачи дела в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.