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«Торпедо» распустят, если клуб исключат из РПЛ

вчера, 12:48

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил источнику, что клуб будет распущен в случае исключения из Российской Премьер‑Лиги.

Ранее появилась информация о том, что полиция 8 июля задержала арбитра Богдана Головко, которого подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу столичной команды в матче 34‑го тура Первой лиги с КАМАЗом. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, такого результата хватило, чтобы «автозаводцы» вышли напрямую в РПЛ.

Сегодня я посетил моего подзащитного Леонида Соболева в следственном изоляторе, донёс до него полностью всю информацию о том, что происходит сейчас. Он считает, что если РФС, в настоящее время не имея решения суда и никаких неопровержимых доказательств, что было оказано хоть какое‑то влияние, примет такое решение, а именно исключит «Торпедо» из РПЛ, то Леонид Давыдович просил до всех донести информацию, что в тот же день команда будет распущена. Стадион он достроит и отдаст детской спортивной команде «Торпедо». Вот такое решение принял Леонид Соболев сегодня.

Ранее суд заключил под стражу Соболева и директора «чёрно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры РФС для проведения проверки по ситуации с «Торпедо» и дальнейшей передачи дела в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

КДК рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
Победит Газпром, к сожалению.
cska1948
cska1948
вчера в 20:02
Для "Байкала": "Так, а в чём проблема?
Если cska1948 внимательно читал мой комментарии, то я сразу заострил внимание, что это уже не то Торпедо, не автозаводское.
Уже первая промашка!!!
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Скажите, а какой клуб РПЛ "ТОТ", из СССР? Может Спартак профсоюзная команда, или ЦСКА армейский клуб? А может Зенит у нас тот самый советский? Ну и далее посписку.
112910415
112910415
вчера в 18:48
А другие акционеры что-то думают по этому поводу?
Храневец
Храневец
вчера в 17:21
Наказывать надо проходимцев ,а не клуб который дал нам Иванова Стрельцова Воронина ! Кстати недавно ходил на Даниловское к могиле Бориса Новикова Прошел мимо могил Воронина и Хусаинова ,рядом лежат !
xkabdj8j6v8s
xkabdj8j6v8s
вчера в 17:13
В Москве итак хватает клубов, но не хватает зрителей.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:55
Клуб в спортивном плане надо лишать профессионального статуса за подобное нарушение, а руководством должно заниматься следствие и суд.
Потом вы как то всё в кучу собираете "а клуб - понижение в классе, но не разгонять".
РФС может только понизить в классе, но не разогнать клуб, его "разогнать" может только владелец.
Если и писать такое, то лучше раздельно и с каждой притензией к конкретному лицу.

Да и каком ФНЛ (первая лига) вы говорите?
Торпедо совершило преступление (по версии следствия и руководства ФНЛ) когда выступали в ФНЛ. Это автоматом запрет на РПЛ и ФНЛ!!!
Вам надо повнимательнее изучить тему прежде чем делать такие выводы.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:42
В спортивном плане клуб переходит в ФНЛ и продолжает бороться. Игроки не виноваты в том, что руководство решило смухлевать. Руководство к уголовной ответственности, а клуб - понижение в классе, но не разгонять.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Вы реально думаете, что наказывать надо не клуб, а только руководство?
Вы реально так думаете?
Ну, если так будет, то будет ещё хуже для всего футбола в целом.
Печально, что вы так думаете.
К примеру мистер Х приобрёл клуб, поставил руководить Зицпредседателя Фунта 1 тот подкупает судей и становится чемпионом, его ловят на этом, наказывают, а клуб не трогают.
Потом мистер Х каждый год назначает таких вот зицпредседателей Фунтов, а клуб нечестно пожимает плоды.
Для вас это нормально?
Наказание в этом случае должен нести прежде всего клуб в спортивном плане, а руководство уже в уголовном.
Чувствуете разницу?
А она есть!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:13
cska1948
Предлагаю "Байкалу" и всем, кто с ним согласен, не путать историю легендарной команды Торпедо с нечистоплотным сегодняшним хозяином. Я перчатки реже меняю, чем в сегодняшней России футбольные команды хозяев. Какое отношение Леонид Соболев имеет к истории футбольной команды Торпедо? Да никакого! Вот если бы Л. Соболев, по примеру Галицкого, создал СВОЮ команду с нуля, тогда бы он мог распустить. А «Торпедо» было до Соболева и должно быть после Соболева!


Так, а в чём проблема?
Если cska1948 внимательно читал мой комментарии, то я сразу заострил внимание, что это уже не то Торпедо, не автозаводское.
Уже первая промашка!!!
Нынешнее Торпедо с его руководством ничего общего не имеет с прославленным Торпедо?
Так я собственно это и говорю!!!
Ещё одна промашка.
Торпедо должно быть?
А какое Торпедо?
Торпедо из СССР, которое принадлежало ЗИЛу?
Так того Торпедо уже нет, вы же сами об этом говорите!!!
Торпедо "Соболева"? Так я об этом и говорю, что надо Торпедо "Соболева" надо закрывать, а новое-старое автозаводское создавать.

Так, что прочитайте мой комментарии повнимательнее и определитесь какое всё таки должно быть Торпедо.
lotsman
lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Позицию обозначил, это верно. Команду выгнать со стадиона, и достроив, отдать его детям. А команду, которую не он создавал, которая имеет историю с 1924 года, за которую болеет большое количество болельщиков, на которых ему наплевать, он грозится разогнать. Это и есть чистой воды шантаж.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:54
Это как Садыгов шантажировал.
Типа оставите Химки в РПЛ, то выплачу все задолжности, не оставите закрою клуб.
Сразу вспоминается Мавроди с МММ, тот ещё комбинатор был с умением пустить слезу.
Остап Бендер на их фоне выглядит пацаном из начальных классов.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:48
Согласен, время всё расставит по местам!
Но счастливого конца для Торпедо вряд ли будет, в особенности для руководства клуба и причастных к этому делу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
Насчёт "Дстрою стадион и передам его детской школе"- либо на жалость давит, либо патриота из себя изображает. И в том и в другом случае выглядит не очень красиво...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:41
Поживем, увидим,что там и как это закончится и особенно на счет того,кто сотрясает воздух.Все.
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:40
Если так рассуждать, то и угроза передать стадион детям, а не команде тоже шантаж? Верно ? А уж от угрозы достроить этот стадион кровь стынет в жилах)). Да он просто позицию свою обозначил и напоминает о правовом поле. Никого он не шантажирует.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:29
Вы сейчас про Спартак 90-х, ЦСКА нулевых или Зенит десятых? По версии болельщиков других клубов.
Можно сколько угодно сейчас сотресать воздух впустую, а тема сейчас про Торпедо которое влипло по полной и с доказухой там походу всё норм.
Kosmos58
Kosmos58 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:23
Стрельцов победит!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:21
А нам только это и остаётся
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:14
Не пойманный,не вор?)
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:13
Привет, Володя!!!
Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!
Во всём согласен!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
lotsman
lotsman
вчера в 15:09
Наказывать надо виновных. Не клуб, с его давней историей, виноват, а виновато нынешнее руководство клуба. Но руководство занялось шантажом, мол если клуб исключат из премьер лиги, то он будет распущен. Но если исключат из РПЛ клуб перейдёт в ФНЛ, но останется, будет существовать и бороться. Зачем же так поступать - клуб будет распущен. Не вы, нынешнее руководство, его создавали и не вам его распускать.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:09
А вы скйчас о чём?
Вы сейчас стараетесь меня обмануть или себя?
Я лично считаю, что такого не должно быть в нашем футболе и не важно ааеой это клуб.
Попался Зенит, ответь, попался Спартак, ответь, попался Локо, ЦСКА, Динамо, ответь.
Тут недолжно быть личных симпатии.
Вы все очень долго кричите, что с такими явлениями надо бороться, но тут же защищаете тнх кто на этом попался.
Так кто там сам себя обманывает?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:09
Виктор, привет! 3 июня 2025 года на общем собрании клубов РПЛ большинство высказалось за то, чтобы вместо «Химок» в лиге остался «Пари НН». Против выступил петербургский «Зенит», а «Сочи» воздержался. Если к делу «Торпедо» приложил руку «Газпром», то у «Торпедо» слишком мало шансов остаться в РПЛ. Его место займёт «Оренбург». Ведь не может «Газпром» ещё раз перенести на год столетний юбилей «Зенита».
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:03
Вам тоже здравствовать!!!
Я и сам хочу, что бы Торпедо было в вышем эшелоне нашего футбола, но походу руководство команды не думали о последствиях.
Там дело серьезное если аресты продолжаются, тем более главных участников.
Торпедо жалко, но что теперь делать?
Неужели всех прощать?
Если прощать одних, то значит и остальным можно, чем другие хуже.
Закон есть закон и он должен быть для всех одинаков.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:52
Здесь на сайте есть люди,которые ,будучи пацанами, бросали все и бежали к телевизору на матчи с участием Торпедо и других наших клубов с историей и им не все равно.
Capral
Capral
вчера в 14:51, ред.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 14:48
    Соболев решил при любых условиях достроить стадион и при неблагоприятных отдать его детской команде ? Молодец. Правильное решение.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 14:41
    Вот это да, страсти закипели! Я вот обзор матча посмотрел, единственный момент, где можно притянуться претензии к арбитру, это эпизод с КК. И то, из-за того, что за 3 сек до этого момента был, якобы, отобран мяч с фолом у камаза. Далее торпедовца свалил игрок камаза в падении руками в ноги( как в регби), и получил вторую жк. Тоесть, сам эпизод заслужил жк, но вопрос именно за эпизод в целом. За такое арестовывать ?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 14:41, ред.
    Вот тогда можно было если захотеть очень легко для правоохранительных органов взять этот клуб за жабры.
    Варвар7
    Варвар7 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    вчера в 14:40
    Балтика - Александр Гвардис .С 2011 года по 2014 год являлся генеральным директором ФК «Балтика» (Калининград) . Возможно где то и в других клубах были подобные прецеденты...
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