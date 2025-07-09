«Торпедо» распустят, если клуб исключат из РПЛ

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вчера, 12:48

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил источнику, что клуб будет распущен в случае исключения из Российской Премьер‑Лиги.

Ранее появилась информация о том, что полиция 8 июля задержала арбитра Богдана Головко, которого подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу столичной команды в матче 34‑го тура Первой лиги с КАМАЗом. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, такого результата хватило, чтобы «автозаводцы» вышли напрямую в РПЛ .

Сегодня я посетил моего подзащитного Леонида Соболева в следственном изоляторе, донёс до него полностью всю информацию о том, что происходит сейчас. Он считает, что если РФС , в настоящее время не имея решения суда и никаких неопровержимых доказательств, что было оказано хоть какое‑то влияние, примет такое решение, а именно исключит «Торпедо» из РПЛ , то Леонид Давыдович просил до всех донести информацию, что в тот же день команда будет распущена. Стадион он достроит и отдаст детской спортивной команде «Торпедо». Вот такое решение принял Леонид Соболев сегодня.

Ранее суд заключил под стражу Соболева и директора «чёрно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры РФС для проведения проверки по ситуации с «Торпедо» и дальнейшей передачи дела в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.