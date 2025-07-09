«Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ

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вчера, 17:17

Исходом по делу о попытке подкупа судей руководителями «Торпедо» с высокой долей вероятности станет исключение московского клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Как сообщает источник, в этом случае «черно-белых» в элитном дивизионе заменит «Оренбург».

Напомним, что в июне совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов оказались под арестом. Их обвиняют в попытке подкупа арбитров.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» в четверг, 10 июля. Ранее появилась информация о том, что клуб будет распущен в случае исключения из РПЛ .

«Оренбург» в прошлом сезоне занял в чемпионате предпоследнее 15-е место и вылетел в Первую лигу.

Новый сезон в Российской Премьер-Лиге стартует 18 июля.