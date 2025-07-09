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«Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ

вчера, 17:17

Исходом по делу о попытке подкупа судей руководителями «Торпедо» с высокой долей вероятности станет исключение московского клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Как сообщает источник, в этом случае «черно-белых» в элитном дивизионе заменит «Оренбург».

Напомним, что в июне совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов оказались под арестом. Их обвиняют в попытке подкупа арбитров.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» в четверг, 10 июля. Ранее появилась информация о том, что клуб будет распущен в случае исключения из РПЛ.

«Оренбург» в прошлом сезоне занял в чемпионате предпоследнее 15-е место и вылетел в Первую лигу.

Новый сезон в Российской Премьер-Лиге стартует 18 июля.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 12:52
Как я и говорил, «Торпедо» выгнали из РПЛ! Напомню, что: «Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала, что отмененный мяч ФК «Урала» в ворота ФК «Ахмата» был забит верно в последнем матче в Грозном. Сообщение об этом опубликовано на сайте Российского футбольного союза. Напомним, по итогам этого матча «Ахмат» прошел в чемпионат России на следующий сезон, а уральский клуб остается в первой лиге». Из-за этой «ошибки», повлиявшей не только на результат матча, а и на невыход «Урала» в РПЛ, кого-нибудь в тюрьму посадили?
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:38
Не, ну, если "топить")) за Черноморец, то согласен - мне лично непонятные двойные стандарты, а если "топить" против Зенита, то это будет совсем ни о том.)
Думаю, что и Черноморец, если ему все таки доведется играть в РПЛ, и Пари НН питерским не соперники в борьбе за 1-е место.
Хотя как знать, как знать...
Может быть, соперники в борьбе за НЕвылет из РПЛ...))
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 10:20
Сочи и Оренбург дежурные поставщики очков для Зенита, а 12 очков на дороге не валяются. тем более, что в последних чемпионатах разница между первым и вторым местом минимальна.
Шишкарёв:«Убеждён, Краснодарскому краю как одному из главных футбольных регионов страны пошло бы на пользу представительство сразу тремя клубами в Премьер-лиге. Увы, меня не услышали. Не захотели. Благодарен губернатору Ростовской области за готовность предложить “Черноморцу” для игр в РПЛ “Ростов-Арену”, но регламент запрещает проводить домашние матчи за пределами региона»
А теперь вопрос: где проведёт первый матч сезона Пари НН? Ответ: Первый матч в рамках сезона РПЛ 2025/2026 футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» проведёт 20 июля 2025 года против «Краснодара» в Казани на «Ак Барс Арене». Вот видите, кому-то регламент запрещает проводить домашние игры за пределами региона, а кому-то разрешает.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:49
Я вполне понимаю Вашу эмоциональность по этому вопросу, но всё таки договорной матч, где в сговоре были генералтный директор Торпедо, один из акционеров клуба и главный арбитр - серьезнейшее нарушение.
Даже преступление.
Я, вот, только в Вашем посте одного не понял: КАК повлияет выход в РПЛ ФК Сочи, возможное "впихание" ФК Оренбург в РПЛ на "хотелки" руководства Зенита занять 1-е место в новом, "второй год подряд юбилейном")) чемпионате?
Что, Зениту будут сливать, а с остальными биться изо всех сил?
Да и пусть сливают!
В Зените, считаю, из-за засилия бразильцев, очень плохая внутрикомандная атмосфера, что, собственно, в завершившемся чемпионате и было продемонстрировано.
Полагаю, что в этом сезоне 2-3 команды будут ИГРАТЬ лучше Зенита.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 09:17, ред.
Заседание КДК по делу «Торпедо» пройдёт в закрытом режиме. А глава комитета Артур Григорьянц не будет проводить пресс-конференции по итогам завтрашнего заседания. КДК обнародует только пресс-релиз.
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Пресс-конференции не будет, чтобы избежать неприятных вопросов по исключению Торпедо из РПЛ. А то, что Торпедо исключат, вопрос решённый. В РФС нашли повод вместо Черноморца в РПЛ воткнуть Сочи. Уверяю вас, что и Торпедо выкинут, как Черноморец, ради удовлетворения амбиций Газпрома. Неужели непонятно, что в столетний юбилей Зенит должен стать чемпионом? А вы о какй-то законности и справедливости в футболе. Газпром такими категориями не мыслит.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:54
Российский футбольный союз уговаривает «Торпедо» отказаться от участия в РПЛ в сезоне-2025/2026. Тогда место чёрно-белых в высшем российском дивизионе займёт «Оренбург». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, в случае добровольного отказа от игры в РПЛ автозаводцы не смогут подать протест в CAS (Спортивный арбитражный суд). Такая возможность предусмотрена регламентом, и, как следствие этого, команда из Премьер-Лиги («Оренбург») получит преимущество (над «Уралом») при выборе, кем заменить выбывший клуб.

Отмечается, что «Торпедо» не хочет отказываться от участия в Российской Премьер-Лиге.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:42
По моему мнению, ЭТО - не тот случай.
Газпром здесь ни при чём.
ХОТЯ...
НЕТ!
При чём!!! Да ещё как!))

Вот новая информация:

"9 июля появилась информация о том, что клуб из Екатеринбурга может заменить «Торпедо», которое с большой долей вероятности могут исключить из Премьер-лиги из-за дела о подкупе судей.

По информации «Спорт-Экспресса», место «Торпедо» займет «Оренбург», занявший 15-е место в Мир РПЛ в сезоне-2024/25 и вылетевший в Первую лигу. «Урал» в прошлом сезоне стал четвертым в Первой лиге и уступил «Ахмату» в стыковых матчах со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В стыках екатеринбуржцы заняли место ставшего третьим в Первой лиге «Черноморца», который не смог принять участие в играх из-за отсутствия лицензии, позволяющей выступать в РПЛ.

«Урал» готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ему не дадут шанса провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ в случае исключения «Торпедо», сообщает «Спорт-Экспресс»."
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:38
Пока российским футболом руководит представитель Газпрома, ни о какой справедливости и законности в футболе и речи быть не может.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:13
" в этой ситуации Торпедо нужен ну очень серьёзный покровитель."

А как же ЗАКОННОСТЬ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ, о которых все мы, устав от сегодняшнего безобразия во всех сферах жизни, ратуем???
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:07
Если за Торпедо не вступится кто-нибудь из власть имущих, то его выкинут из РПЛ. Помните, кто разрешил играть Стрельцову после выхода из тюрьмы? Вот и в этой ситуации Торпедо нужен ну очень серьёзный покровитель.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:05
Будем ждать, думаю, не долго...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Дождёмся, естественно...
Но, если всё таки решение будет принято НЕ в пользу Торпедо, то я тебе уже написал ранее, ЧТО предполагает регламент.
Но ВДРУГ РФС сделает какой-то "кульбит" и вынесет такое решение, что ни вашим-ни нашим??? )
В любом случае, завтра или, на крайний случай, послезавтра, из пресс-релиза РФС всё будет понятно.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:45
"При желании можно и к телеграфному столбу придраться".


Можно.
При желании.
Но ЭТО не тот случай.
Уж очень широкий общественный резонанс.
Просто так обвинение никому предъявлять не будут.
В случае неуспеха, т. е. вынесения судом ОПРАВДАТЕЛЬНОГО приговора, известное по рассказу М. М, Жванецкого окончание фразы "СУД-СИБИРЬ", будет применено уже к самим ОБВИНИТЕЛЯМ.
Это не считая после ЭТОГО чисток в руководстве СК...
Не.
Полагаю, что всё было.
Хотя... а вдруг старик Хоттабыч волосок из бороды выдернет и желание "прекратить дело в виду отсутствия события/состава преступления" загадает??? ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Поживем увидим... Одно, могу сказать точно: тебе, Володя - позволительно обсуждать подобные темы, как человеку, видевшему и знающему советский футбол, в отличие от тех, кто только сотрясает воздух, так называемыми футбольными знаниями, о советском футболе, в частности...
Вобщем, дождемся окончательного вердикта.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:36
При желании можно и к телеграфному столбу придраться: "Чего ты тут стоишь? Ишь, провода раскинул! Подслушиваешь, гад?!" А здесь очевидный интерес Газпрома - иметь гарантированные 6 очков от Оренбурга. Но за это никого из руководителей Оренбурга, тем более Газпрома, в кутузку не посадят.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
"Если к делу «Торпедо» приложил руку «Газпром»"

К "делу" в первую очередь "приложили руку" совладелец клуба, генеральный директор и, как я понял, главный арбитр матча.
Не думаю, что, учитывая широкий общественный резонанс, следователь стал бы выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении совладельца и гендиректора (по главному арбитру у меня, к сожалению, информации об избрании меры пресечения, нет)
Там, скорее всего, что-то такое было...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:21
"так категорично требовать- наказать клуб, как этого требуют отдельные деятели от футбола- НЕПРАВИЛЬНО и НЕДОПОСТУМО!!!!!!!"

Видишь ли, Витя...
Полагаю, что ДО вступления в силу ОБВИНИТЕЛЬНОГО приговора суда над Соболевым и Скородумовым, и, очень возможно, арбитром ТОГО САМОГО матча, "решать" КДК РФС было бы некорректно.
А сколько продлится предварительное следствие???
Полгода???
Год???
Полтора???
А там ещё суд и, опять таки - ВОЗМОЖНО!, "суровый, но справедливый приговор". )
Как минимум, дело на месяцев 7-8, ДО вступления в силу приговора суда, затянется.
Если, конечно, подозреваемые (обвиняемые) НЕ заключат сделку со следствием, полностью признав вину и попросив рассмотреть суд дело в упрощённом порядке.
Тогда, возможно через где-то полгода всё узнаем.
И что, Торпедо будет всё это время пылить в РПЛ???
А если вину докажут (они сами вину признают) то, получается, что КОМАНДА Торпедо практически незаконно играла в РПЛ???
Поэтому, думаю, имея какую-то "железную" информацию от предварительного следствия, РФС решило "сыграть на опережение" и вынести этот вопрос на КДК для принятия определённых санкций.
А что там может решить по таким случаем РФС в соответствии с регламентом???

"– штраф в размере до 50 000 000 рублей
и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати)
и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.

Сам видишь, куда не кинь - везде клин...

Футболёров, ЧЕСТНЫХ футболёров и других членов команды Торпедо Москва мне безусловно жаль, но уж здесь ничего не поделаешь...
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 20:16


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cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:11
А чего ждать и потом обсуждать когда и сейчас всё ясно. Вот мой комментарий. cska1948 ответил Capral сегодня в 15:09
Виктор, привет! 3 июня 2025 года на общем собрании клубов РПЛ большинство высказалось за то, чтобы вместо «Химок» в лиге остался «Пари НН». Против выступил петербургский «Зенит», а «Сочи» воздержался. Если к делу «Торпедо» приложил руку «Газпром», то у «Торпедо» слишком мало шансов остаться в РПЛ. Его место займёт «Оренбург». Ведь не может «Газпром» ещё раз перенести на год столетний юбилей «Зенита».
А эта новость, что Оренбург может занять место Торпедо, только подтвердила мои слова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:03
Эдуард Григорьевич, дорогой! Они это тоже знают, поэтому в качестве основания для снятия Торпедо нашли "нарушение регламента". Но какой пункт регламента не пишут. Это РФС во главе с Газпромнефтью. Им место в РПЛ нужно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:59
И сразу все стало ясно, откуда уши торчат. Газпром подсуетился и выдавил сначала Черноморец, поставив Сочи, а затем и Торпедо, поставив свой родной газпромовский Оренбург. Не забываем при этом, что глава РФФС Дюков - глава Газпромнефти. И он явно неравнодушен к Зениту. А тут такая незадача - юбилей не вышел. А в этом сезоне уже 12 очков в кармане ( 6 -Сочи и 6 -Оренбург).
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:48
Володя, если предельно откровенно, то Торпедо- ни по составу, ни по тренерской мысли, ни по игре, к вышке неготово, даже стадиона своего нет, надеюсь, пока. Ну и давай не будем гнать картину, дождемся приговора, тогда и поговорим... Но так категорично требовать- наказать клуб, как этого требуют отдельные деятели от футбола- НЕПРАВИЛЬНО и НЕДОПОСТУМО!!!!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:55
Это точно информационный вброс.Хотят знать мнение.Лично мое мнение,не будет Торпедо,играем с 15 командами.Никого,ни Оренбурга,не Урала,никого.История с Химками для нашей лиги на сезон достаточна.Вообще репутация падает.
112910415
112910415
вчера в 18:32
Именно так оно и произойдёт!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:27
По-моему Газпром собирается сделать роковую ошибку.,.. Как же монополисту не терпится продемонстрировать свою безграничную власть в нашей стране. Если такое случится и Оренбург заменит в РПЛ Торпедо, то что тогда говорить о справедливости. Надеюсь судьба оградит российский футбол от таких ошибок.
vv9sgg83bazb
vv9sgg83bazb
вчера в 18:25
Вопрос один! Когда чиновники будут уважать футбол и болельщиков. Исходя из этой кутерьмы мы уже знаем нового чемпиона!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:24
"ты хочешь сказать- забить на Торпедо, потому что оно не настоящее? "

Не, Витя.
Давай-ка "мухи отдельно, котлеты - отдельно".

С "титулованным клубом" решили, правильно?
Теперь давай обсудим "правильность - НЕправильность" ВОЗМОЖНОГО решения КДК РФС в деле, связанном с нечистоплотным (ВОЗМОЖНО!) приобретением очков в играх команды.
Кстати, само заседание пройдёт (или уже проходит) в закрытом режиме и пресс-конференции по его итогам не будет.
Что там и как МЫ-то не знаем!
Информация поступает крайне скудная и то в каком-то однобоком освещении.
Дождёмся результатов, т. е. решения КДК РФС - тогда и обсудим его.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ px3gw7fewpf8 (раскрыть)
вчера в 18:18
Угу. А "Зенит" - ежегодного чемпионства. "Друзьям - всё, врагам - закон."
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:14, ред.
Замена Торпедо на Оренбург? Это преднамеренный информационный вброс. Он сделан для того, чтобы определить вероятную реакцию общественного мнения на то, что подобное решение может состояться. Пойдёт ли Газпром на это? Почему-то я не исключаю такой возможности. БЕСПРЕДЕЛ ПРИМЕРЯЕТ КОРОНУ???
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:13
Конечно Вы правы, Уважаемый!!! Но не мы решаем, к сожалению... И все таки, давайте дождемся.)))
Лично мне, судьба Торпедо не безразлична. Хорошо помню эту команду советского времени, и можно сказать, что это- моя юношеская влюбленность...
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