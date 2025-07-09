«Оренбург» может заменить «Торпедо» в РПЛ

Исходом по делу о попытке подкупа судей руководителями «Торпедо» с высокой долей вероятности станет исключение московского клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.
Как сообщает источник, в этом случае «черно-белых» в элитном дивизионе заменит «Оренбург».
Напомним, что в июне совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов оказались под арестом. Их обвиняют в попытке подкупа арбитров.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» в четверг, 10 июля. Ранее появилась информация о том, что клуб будет распущен в случае исключения из РПЛ.
«Оренбург» в прошлом сезоне занял в чемпионате предпоследнее 15-е место и вылетел в Первую лигу.
Новый сезон в Российской Премьер-Лиге стартует 18 июля.
Как я прочитал, поднялся "вселенский плач" по-поводу того, что, мол, "сливают" ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ.
И всё такое прочее...
Болелы, что память потеряли???
СКОЛЬКО ЛЕТ после ЛИКВИДАЦИИ именно ТОГО, ЗНАМЕНИТЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО КЛУБА, прошло???
Уйма!
В 2008-м году Торпедо лишилось профессионального статуса и год играло в любительской 3-й лиге.
В 2015-м чуть было из-за финансовых проблем и разногласий со спонсорами опять вопрос о лишении профессионального статуса "был заострён и поставлен на ребро".
И уже в 2016-м году ОПЯТЬ получили лицензию на игры в ПФЛ.
Так что, по моему мнению, все эти стенания о "великом Торпедо" сейчас не более, чем обычная говорильня безо всяких на то оснований.
Как я прочитал, поднялся "вселенский плач" по-поводу того, что, мол, "сливают" ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ.
И всё такое прочее...
Болелы, что память потеряли???
СКОЛЬКО ЛЕТ после ЛИКВИДАЦИИ именно ТОГО, ЗНАМЕНИТЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО КЛУБА, прошло???
Уйма!
В 2008-м году Торпедо лишилось профессионального статуса и год играло в любительской 3-й лиге.
В 2015-м чуть было из-за финансовых проблем и разногласий со спонсорами опять вопрос о лишении профессионального статуса "был заострён и поставлен на ребро".
И уже в 2016-м году ОПЯТЬ получили лицензию на игры в ПФЛ.
Так что, по моему мнению, все эти стенания о "великом Торпедо" сейчас не более, чем обычная говорильня безо всяких на то оснований.
Видишь ли, Витя...
Полагаю, что ДО вступления в силу ОБВИНИТЕЛЬНОГО приговора суда над Соболевым и Скородумовым, и, очень возможно, арбитром ТОГО САМОГО матча, "решать" КДК РФС было бы некорректно.
А сколько продлится предварительное следствие???
Полгода???
Год???
Полтора???
А там ещё суд и, опять таки - ВОЗМОЖНО!, "суровый, но справедливый приговор". )
Как минимум, дело на месяцев 7-8, ДО вступления в силу приговора суда, затянется.
Если, конечно, подозреваемые (обвиняемые) НЕ заключат сделку со следствием, полностью признав вину и попросив рассмотреть суд дело в упрощённом порядке.
Тогда, возможно через где-то полгода всё узнаем.
И что, Торпедо будет всё это время пылить в РПЛ???
А если вину докажут (они сами вину признают) то, получается, что КОМАНДА Торпедо практически незаконно играла в РПЛ???
Поэтому, думаю, имея какую-то "железную" информацию от предварительного следствия, РФС решило "сыграть на опережение" и вынести этот вопрос на КДК для принятия определённых санкций.
А что там может решить по таким случаем РФС в соответствии с регламентом???
"– штраф в размере до 50 000 000 рублей
и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати)
и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.
Сам видишь, куда не кинь - везде клин...
Футболёров, ЧЕСТНЫХ футболёров и других членов команды Торпедо Москва мне безусловно жаль, но уж здесь ничего не поделаешь...
Видишь ли, Витя...
Полагаю, что ДО вступления в силу ОБВИНИТЕЛЬНОГО приговора суда над Соболевым и Скородумовым, и, очень возможно, арбитром ТОГО САМОГО матча, "решать" КДК РФС было бы некорректно.
А сколько продлится предварительное следствие???
Полгода???
Год???
Полтора???
А там ещё суд и, опять таки - ВОЗМОЖНО!, "суровый, но справедливый приговор". )
Как минимум, дело на месяцев 7-8, ДО вступления в силу приговора суда, затянется.
Если, конечно, подозреваемые (обвиняемые) НЕ заключат сделку со следствием, полностью признав вину и попросив рассмотреть суд дело в упрощённом порядке.
Тогда, возможно через где-то полгода всё узнаем.
И что, Торпедо будет всё это время пылить в РПЛ???
А если вину докажут (они сами вину признают) то, получается, что КОМАНДА Торпедо практически незаконно играла в РПЛ???
Поэтому, думаю, имея какую-то "железную" информацию от предварительного следствия, РФС решило "сыграть на опережение" и вынести этот вопрос на КДК для принятия определённых санкций.
А что там может решить по таким случаем РФС в соответствии с регламентом???
"– штраф в размере до 50 000 000 рублей
и (или) снятием очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати)
и (или) лишением завоеванных наград и (или) исключением из числа участников соревнований.
Сам видишь, куда не кинь - везде клин...
Футболёров, ЧЕСТНЫХ футболёров и других членов команды Торпедо Москва мне безусловно жаль, но уж здесь ничего не поделаешь...