«Актобе» – «Легия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1752646513

16 июля 2025, 09:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Актобе» – «Легия», который состоится 17 июля 2025 года.

«Актобе»

«Актобе» определенно может быть доволен результатом в первой игре и игрой своего вратаря, который сделал восемь сейвов. Тем не менее, поражение есть поражение, и коллективу придется отыгрываться уже на своем поле, чтобы пробиться в следующий раунд. Во встрече с «Легией» хозяева рассчитывают как можно быстрее сравнять счет по сумме двух матчей и постараться развивать успех.

13 июля «Актобе» проиграл в первой игре «Легии» (0:1), а пятого числа на своем поле команда обыграла «Атырау» (2:0).

«Легия»

«Легия» наверняка хотела получить более комфортное преимущество на своем стадионе, но выиграла лишь в один мяч и не получится играть с большим запасом. В игре с «Актобе» в Казахстане, гостям придется не только грамотно обороняться, но и постараться реализовать свои моменты, которых будет определенно меньше, чем в первой встрече. Польский коллектив постарается не доводить матч до нервной концовки.

13 июля «Легия» обыграла в Суперкубке Польши «Лех» (2:1), а 10 числа минимально одолела «Актобе» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Актобе» – 5.2

Ничья – 3.55

Победит «Легия» – 1.73

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Актобе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Легия» выиграла четыре матча подряд во всех турнирах

«Актобе» проиграл все три последних поединках с «Легией» и не забил ни единого мяча

Прогноз

Поставить на победу «Легии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что польский клуб поймает на контратаках своего соперника и одержит победу в 1-2 мяча.