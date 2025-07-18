Сергей Семак: «Этот чемпионат будет таким же сложным, как и предыдущий»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями по поводу нового сезона РПЛ.
Напомним, что в прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла второе место, уступив одно очко «Краснодару» по итогам 30 туров.
Вот что сказал Семак на пресс-конференции:
Мы не сомневаемся, что этот чемпионат будет таким же сложным, как и предыдущий. Изменений немного, и ждать каких-то кардинальных изменений в плане того, что станет легче, не стоит абсолютно. Будет так же сложно, будет интересный чемпионат, где нам нужно работать, трудиться и верить, что мы получим то, что заслуживаем.
«Зенит» начнет новый сезон домашним матчем против «Ростова» 20 июля. Ранее аналитическая компания Opta Sports назвала команду Семака фаворитом чемпионата-2025/26.
Получите то, что заслуживаете!
Получите то, что заслуживаете!
У Вас открылся ещё один талант- талант к детективам!!! Прочитав вас, сам, как-будто прослушал тайный разговор двух бездельников...))) Всё правильно сказали, окутали конспирологией- для большей оригинальности и достоверности. Не сомневаюсь, что всё, именно так и было. Подписываюсь под каждой буквой!!!
У Вас открылся ещё один талант- талант к детективам!!! Прочитав вас, сам, как-будто прослушал тайный разговор двух бездельников...))) Всё правильно сказали, окутали конспирологией- для большей оригинальности и достоверности. Не сомневаюсь, что всё, именно так и было. Подписываюсь под каждой буквой!!!
Шурик : Шеф, все ок, программа к юбилею запущена. Леха: А что сделано7
Шурик. На игры Спартака и Динамо назначены наши питерские судьи.
Леха : Молоток Шура, старайся, не обижу.
Дальше разговор прервался.
Шурик : Шеф, все ок, программа к юбилею запущена. Леха: А что сделано7
Шурик. На игры Спартака и Динамо назначены наши питерские судьи.
Леха : Молоток Шура, старайся, не обижу.
Дальше разговор прервался.
Борьбы за за Чемпионство страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Слегка перефразировал)
Борьбы за за Чемпионство страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Слегка перефразировал)