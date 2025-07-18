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Сергей Семак: «Этот чемпионат будет таким же сложным, как и предыдущий»

вчера, 13:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями по поводу нового сезона РПЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла второе место, уступив одно очко «Краснодару» по итогам 30 туров.

Вот что сказал Семак на пресс-конференции:

Мы не сомневаемся, что этот чемпионат будет таким же сложным, как и предыдущий. Изменений немного, и ждать каких-то кардинальных изменений в плане того, что станет легче, не стоит абсолютно. Будет так же сложно, будет интересный чемпионат, где нам нужно работать, трудиться и верить, что мы получим то, что заслуживаем.

«Зенит» начнет новый сезон домашним матчем против «Ростова» 20 июля. Ранее аналитическая компания Opta Sports назвала команду Семака фаворитом чемпионата-2025/26.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:34
Да вполне возможно :
Получите то, что заслуживаете!
Capral
Capral
вчера в 18:17
Анатолий Кандауров.

У Вас открылся ещё один талант- талант к детективам!!! Прочитав вас, сам, как-будто прослушал тайный разговор двух бездельников...))) Всё правильно сказали, окутали конспирологией- для большей оригинальности и достоверности. Не сомневаюсь, что всё, именно так и было. Подписываюсь под каждой буквой!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ viv (раскрыть)
вчера в 16:16
Все будет пучком. Сегодня знакомый хакер перехватил переписку двух фраеров. Шурика ( Медведева) и Лехи ( Миллера)
Шурик : Шеф, все ок, программа к юбилею запущена. Леха: А что сделано7
Шурик. На игры Спартака и Динамо назначены наши питерские судьи.
Леха : Молоток Шура, старайся, не обижу.
Дальше разговор прервался.
Capral
Capral
вчера в 15:51
Пока ты будешь тренером Зенита, каждый последующий чемпионат для тебя будет сложнее и страшнее предыдущего...
Сп62
Сп62
вчера в 15:09
Если и при таких трансферах ему сложно, тогда как быть остальным.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 14:58
Солома постелина!
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 14:39, ред.
Сразу перенесите столетие а то Сёма засомневаался в шансах на чемпионство в этом сезоне🤣
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:30
Суровые годы уходят
Борьбы за за Чемпионство страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Слегка перефразировал)
viv
viv
вчера в 14:23
Семак, что опять придется юбилей переносить?)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:59
"это самый сложный чемпионат, дайте ещё по 10 бразилов и 10 паспортистов*
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:37
Отмазка принята - Сереже респект))
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