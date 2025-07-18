Сергей Семак: «Этот чемпионат будет таким же сложным, как и предыдущий»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями по поводу нового сезона РПЛ .

Напомним, что в прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла второе место, уступив одно очко «Краснодару» по итогам 30 туров.

Вот что сказал Семак на пресс-конференции:

Мы не сомневаемся, что этот чемпионат будет таким же сложным, как и предыдущий. Изменений немного, и ждать каких-то кардинальных изменений в плане того, что станет легче, не стоит абсолютно. Будет так же сложно, будет интересный чемпионат, где нам нужно работать, трудиться и верить, что мы получим то, что заслуживаем.