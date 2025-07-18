Талалаев оценил «Динамо» Карпина перед стартом сезона РПЛ

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вчера, 10:14

Главный тренер калининградской «Балтики» оценил перемены в московском «Динамо» после назначения .

Вот что отметил Талалаев накануне матча своей команды против «бело-голубых» в первом туре чемпионата РПЛ :

Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев – звезды для российского чемпионата. И стандартные положения – в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке.

Матч «Динамо» и «Балтики» станет первой игрой сезона-2025/26 в РПЛ .

Напомним, что Карпин возглавил «бело-голубых» 13 июня, заключив контракт до 2028 года.