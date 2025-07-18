Талалаев оценил «Динамо» Карпина перед стартом сезона РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил перемены в московском «Динамо» после назначения Валерия Карпина.
Вот что отметил Талалаев накануне матча своей команды против «бело-голубых» в первом туре чемпионата РПЛ:
Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев – звезды для российского чемпионата. И стандартные положения – в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке.
Матч «Динамо» и «Балтики» станет первой игрой сезона-2025/26 в РПЛ.
Напомним, что Карпин возглавил «бело-голубых» 13 июня, заключив контракт до 2028 года.
P.S. Талалаев и жратву наверно так оценивает..., не попробовав..., равно как и всё остальное. (facepalm)
P.S. Талалаев и жратву наверно так оценивает..., не попробовав..., равно как и всё остальное. (facepalm)
Ну а слова Талалаева, воспринимаю не более, чем стандартный комплимент сопернику.
Удачи Карпину!!!
Ну а слова Талалаева, воспринимаю не более, чем стандартный комплимент сопернику.
Удачи Карпину!!!