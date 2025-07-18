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Талалаев оценил «Динамо» Карпина перед стартом сезона РПЛ

вчера, 10:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил перемены в московском «Динамо» после назначения Валерия Карпина.

Вот что отметил Талалаев накануне матча своей команды против «бело-голубых» в первом туре чемпионата РПЛ:

Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев – звезды для российского чемпионата. И стандартные положения – в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке.

Матч «Динамо» и «Балтики» станет первой игрой сезона-2025/26 в РПЛ.

Напомним, что Карпин возглавил «бело-голубых» 13 июня, заключив контракт до 2028 года.

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Все комментарии
wq3farf37e9w
wq3farf37e9w
вчера в 13:18
Балтике удачи в первом же матче с командой, пока еще ничего не добившейся, но распиаренной до небес.
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:57
Что то мне подсказывает, не к добру тренер Балтики заговорил...
Или аванс?)
альсато
альсато
вчера в 11:49
Не дело Андрея Талалаева (гл. тренера Балтики) оценивать и комментировать (перед матчем) то, что произошло и творится в стане соперника!...вот после игры-ПОЖАЛУЙСТА!)))
rguvhp852hpt
rguvhp852hpt
вчера в 11:46
Оценялка не выросла ещё
Capral
Capral
вчера в 11:00
Где и когда Динамо прибавило в атаке и обороне? Даже если взять товарняки, то и там не всё гладко, а в игре с Ахматом вообще полно было ошибок, во всех линиях. Конечно, все знают Карпина- как талантливого организатора и тренера способного и умеющего поставить грамотный футбол, но пока, еще не о чём говорить. Только полноценный сезон покажет истинную силу команды. И пора уже забыть про хамло пивоварное. Пусть развлекается во 2-й турецкой лиге, где ему и место, пока терпят...
Ну а слова Талалаева, воспринимаю не более, чем стандартный комплимент сопернику.
Удачи Карпину!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:58, ред.
Оценил Динамо перед стартом сезона ? Круто. Сколько в РПЛ уникумов, - мир футбола щас многое теряет!

P.S. Талалаев и жратву наверно так оценивает..., не попробовав..., равно как и всё остальное. (facepalm)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:35
Пока ещё нечего оценивать, Карпин в самом начале пути. А Талалаеву лучше не испытывать судьбу, ведь это плохая примета рассуждать об особенностях соперника перед матчем с ним. Футболисты люди суеверные - их нужно настраивать на предстоящий поединок, а не рассказывать о силе противника. Вон Мареска перед матчами всех хвалил, потом дарил очки кому попало.
drug01
drug01
вчера в 10:20
Проверим Карпина в игре Динамо!
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