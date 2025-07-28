Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Аморим: «Теперь мы можем начать всё с чистого листа»

вчера, 12:36

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о том, чего ждёт от своей команды.

Не жалею, что пришёл в клуб посреди сезона. Ведь теперь мы можем использовать все те ошибки, которые допустили за предыдущие месяцы, чтобы начать с чистого листа. Я постараюсь применить всю полученную информацию. Кадровые изменения в клубе дались всем очень тяжело. Но теперь у нас есть возможность начать всё сначала.

Напомним, что в сезоне-2024/25 МЮ занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге и уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счётом 0:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Де Лигт: «Жаль пропускать еврокубки, но это будет нашим преимуществом»
Вчера, 09:34
Поединок между авторами разгромов в первом туре. Нынешний «Краснодар» – не фаворит топ-матча
26 июляМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии7
Карпин принимает бывших. Для «Динамо» это самый неудобный соперник – «Ростову» есть чем удивить
25 июляМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии1
«Зенит», «Краснодар» и Карпина не оставят в покое. У лидеров РПЛ сложные соперники во втором туре
24 июляRoman Novikov в блоге Магический шарКомментарии1
Аллегри назвал цели «Милана» на сезон
21 июля
Комличенко считает, что «Локомотив» способен побороться за титул
21 июля
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:58
Я и правда слышу то, что говорит человек, который с прошлого года числится главным тренером Футбольного Клуба Манчестер Юнайтед. Последние высказывания Аморим позволял себе ещё в начале деятельности. Слишком они были бравыми и оптимистичными. Когда Рубен увидел реальное положение дел, он скорее всего, пришёл в ужас. Сейчас, видимо, отошёл от шока. Аморим собирается начать с чистого листа? Я лично сомневаюсь в том, что он на такое способен. Мне его не жалко, это естественный отбор. Лучше уйти прямо сейчас.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 