Аморим: «Теперь мы можем начать всё с чистого листа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, чего ждёт от своей команды.

Не жалею, что пришёл в клуб посреди сезона. Ведь теперь мы можем использовать все те ошибки, которые допустили за предыдущие месяцы, чтобы начать с чистого листа. Я постараюсь применить всю полученную информацию. Кадровые изменения в клубе дались всем очень тяжело. Но теперь у нас есть возможность начать всё сначала.