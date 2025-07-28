Аморим: «Теперь мы можем начать всё с чистого листа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о том, чего ждёт от своей команды.
Не жалею, что пришёл в клуб посреди сезона. Ведь теперь мы можем использовать все те ошибки, которые допустили за предыдущие месяцы, чтобы начать с чистого листа. Я постараюсь применить всю полученную информацию. Кадровые изменения в клубе дались всем очень тяжело. Но теперь у нас есть возможность начать всё сначала.
Напомним, что в сезоне-2024/25 МЮ занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге и уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счётом 0:1.