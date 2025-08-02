«Балтика» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 09:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Балтика» – «Оренбург», который состоится 3 августа 2025 года.

«Балтика»

Клуб из Калининграда точно может быть доволен стартом в РПЛ , ведь набрал четыре очка в двух стартовых турах с серьезными соперниками на выезде. Поражение в кубке России немного омрачает начало сезона, но у «Балтики» сейчас интерес именно в чемпионате, где коллектив на своем поле может одержать еще одну важную победу над «Оренбургом», который не блещет результатами. Победа позволит команде наверняка остаться в первой тройке турнирной таблицы РПЛ .

29 июля «Балтика» в кубке России проиграла «Акрону» (1:2), а 26 числа крупно обыграла в РПЛ «Спартак» на выезде (3:0).

«Оренбург»

«Оренбург» еще не побеждал в новом сезоне, однако в РПЛ не дал себя обыграть оппонентам. Команда набрала два очка после двух туров и готовиться к поединку в Калининграде, который будет очень сложным, ведь соперник хорошо стартовал и чувствует себя крайне уверенно. В подобной ситуации гостей устроит даже третья подряд ничья в чемпионате, а победа и вовсе опустит на землю соперника и даст гостям важнейшие три пункта.

31 июля «Оренбург» проиграл в кубке России «Рубину» (0:2), а 27 числа сыграл вничью в РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Балтика» – 1.9

Ничья – 3.3

Победит «Оренбург» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Балтики» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» проиграл на выезде три из четырех последних поединков

«Балтика» проиграла «Оренбургу» три из пяти последних поединков при одной победе

Прогноз

Поставить на победу «Балтики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева находятся на эмоциональном подъеме и на своем поле наверняка смогут переиграть примерно равного себе соперника.