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«Балтика» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

02 августа 2025, 09:02
«Балтика» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Балтика» – «Оренбург», который состоится 3 августа 2025 года.

«Балтика»

Клуб из Калининграда точно может быть доволен стартом в РПЛ, ведь набрал четыре очка в двух стартовых турах с серьезными соперниками на выезде. Поражение в кубке России немного омрачает начало сезона, но у «Балтики» сейчас интерес именно в чемпионате, где коллектив на своем поле может одержать еще одну важную победу над «Оренбургом», который не блещет результатами. Победа позволит команде наверняка остаться в первой тройке турнирной таблицы РПЛ.

29 июля «Балтика» в кубке России проиграла «Акрону» (1:2), а 26 числа крупно обыграла в РПЛ «Спартак» на выезде (3:0).

«Оренбург»

«Оренбург» еще не побеждал в новом сезоне, однако в РПЛ не дал себя обыграть оппонентам. Команда набрала два очка после двух туров и готовиться к поединку в Калининграде, который будет очень сложным, ведь соперник хорошо стартовал и чувствует себя крайне уверенно. В подобной ситуации гостей устроит даже третья подряд ничья в чемпионате, а победа и вовсе опустит на землю соперника и даст гостям важнейшие три пункта.

31 июля «Оренбург» проиграл в кубке России «Рубину» (0:2), а 27 числа сыграл вничью в РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Балтика» – 1.9
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Оренбург» – 4.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Балтики» завершились исходом «обе забьют»
  • «Оренбург» проиграл на выезде три из четырех последних поединков
  • «Балтика» проиграла «Оренбургу» три из пяти последних поединков при одной победе

Прогноз

Поставить на победу «Балтики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева находятся на эмоциональном подъеме и на своем поле наверняка смогут переиграть примерно равного себе соперника.

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