«АЕК Ларнака» – «Легия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle 888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы « АЕК Ларнака» – «Легия», который состоится 7 августа 2025 года.

« АЕК Ларнака»

« АЕК Ларнака» зарекомендовала себя как прочный коллектив, который может создать проблемы любой команде и «Легия» вряд ли будет исключением. Клуб из Кипра играет первую встречу на своем поле и ему вполне по силам одержать победу, чтобы отправиться в Польшу с преимуществом. Тем не менее, для этого нужно четко отыграть в обороне и не дать сопернику много пространства.

24 июля « АЕК Ларнака» сыграл на выезде вничью с «Целе» (1:1), а 31 числа на своем поле оказался сильнее этого же соперника.

«Легия»

«Легия» смогла пройти уже двух соперников, однако с каждым из них испытывала определенные проблемы, что говорит о неполной готовности команды к сезону и необходимости войти в сезон и набрать форму. Тем не менее, в противостоянии с « АЕК Ларнака» результат нужен уже сейчас и гостям придется противостоять сопернику на выезде и добиваться относительно приемлемого результата.

3 августа «Легия» сыграла вничью в чемпионате с «Арка» Гдыня (0:0), а 31 июля одолела на своем поле «Баник» Острава в Лиге Европы (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победит « АЕК Ларнака» – 2.37

Ларнака» – 2.37 Ничья – 3.45

Победит «Легия» – 3.1

Тотал больше 2.5 мячей – 2.08

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

Шесть из семи последних матчей « АЕК Ларнака» завершились исходом «обе забьют»

Ларнака» завершились исходом «обе забьют» «Легия» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах

В единственной товарищеской игре между клубами сильнее оказался « АЕК Ларнака» (1:0)

