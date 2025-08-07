«АЕК Ларнака» – «Легия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle 888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «АЕК Ларнака» – «Легия», который состоится 7 августа 2025 года.
«АЕК Ларнака»
«АЕК Ларнака» зарекомендовала себя как прочный коллектив, который может создать проблемы любой команде и «Легия» вряд ли будет исключением. Клуб из Кипра играет первую встречу на своем поле и ему вполне по силам одержать победу, чтобы отправиться в Польшу с преимуществом. Тем не менее, для этого нужно четко отыграть в обороне и не дать сопернику много пространства.
24 июля «АЕК Ларнака» сыграл на выезде вничью с «Целе» (1:1), а 31 числа на своем поле оказался сильнее этого же соперника.
«Легия»
«Легия» смогла пройти уже двух соперников, однако с каждым из них испытывала определенные проблемы, что говорит о неполной готовности команды к сезону и необходимости войти в сезон и набрать форму. Тем не менее, в противостоянии с «АЕК Ларнака» результат нужен уже сейчас и гостям придется противостоять сопернику на выезде и добиваться относительно приемлемого результата.
3 августа «Легия» сыграла вничью в чемпионате с «Арка» Гдыня (0:0), а 31 июля одолела на своем поле «Баник» Острава в Лиге Европы (2:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победит «АЕК Ларнака» – 2.37
- Ничья – 3.45
- Победит «Легия» – 3.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.08
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «АЕК Ларнака» завершились исходом «обе забьют»
- «Легия» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах
- В единственной товарищеской игре между клубами сильнее оказался «АЕК Ларнака» (1:0)
Прогноз
Поставить на победу «АЕК Ларнака», компания Pinnacle 888 предлагает по коэффициенту 2.37. Представитель Кипра всегда очень мощно играет на своем поле и в этот раз наверняка также одержит победу.