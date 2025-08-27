Флоренсио Амарилья, нападающий сборной Парагвая на ЧМ-58: ребёнок-подкидыш, потом футболист, оформивший хет-трик в отборе и забивший два гола на самом мундиале, и позже актёр, снявшийся в оскароносном фильме

1756281527

вчера, 10:58

Каких только сюжетов не подкидывает жизнь.

Копаясь в архивах по парагвайским футболистам, входивших в заявку на ЧМ -58, так и не нашёл никаких документов по нескольким игрокам. Особо среди них выделяется Флоренсио Амарилья (полное имя Florencio Amarilla Lacasa) — испаноговорящие произносят Амарийя, но нам привычнее, чтобы буковка «ль» всё же была.

Биография этого футболиста весьма необычна. Известно, что он родился 3 января 1935 г. в городке Коронель-Богадо (Полковник Богадо дословно) в департаменте Итапуа. Это юго-восток Парагвая, на границе с Аргентиной, границей служит многоводная река Парана.

В множестве других источников говорится о 30 января 1935 как дате его рождения. Откуда известна дата его рождения — неведомо. Он хоть и родился в Парагвае, но рос, по всей видимости, в Аргентине. И по его собственным словам, своей матери он никогда не видел. Об отце уж и говорить не приходится.

Так что фамилию и имя ему дали приютившие его люди. Так как ребёнок родился коричневокожий, то и фамилию долго не придумывали — ведь amarilla по-испански значит Жёлтый.

По одним данным Амарилья возвратился в Парагвай лишь в 1953, когда ему уже стукнуло 17 лет. Но никаких документов о его постановке на воинский учёт нет и в помине. Но в футбол он стал играть сразу. Так постепенно он дорос и до клуба Насьональ из столицы Парагвая. А там и до сборной было рукой подать.

Амарилья был левшой, играл на левом фланге, обладал отменной скоростью и сильным ударом. И вот пришла пора отборочных матчей к ЧМ -58. К тому времени Амарилья уже сыграл несколько не особо официальных матчей за Парагвай.

В первых турах отбора к ЧМ -58 Парагвай выиграл обе встречи у Колумбии, а Уругвай умудрился только одну встречу у колумбийцев выиграть, в гостях 2-кратные чемпионы мира сыграли вничью.

14 июля в Асунсьоне Парагвай принимал Уругвай. В воротах уругвайцев был неизменный Вальтер Тайбо, игравший ещё долго потом за свою сборную, до 1966 года.

Так вот первый гол в матче Флоренсио Амарилья забил в ворота Тайбо уже на 5-й минуте. Второй и третий гол в матче забивал также Амарилья, но уже во втором тайме на 48-й и 57-й минутах. Трибуны (25 тысяч зрителей!) неистовствовали. В течение последних 5 минут матча Хуан Агуэро и Анхель Хара Сагьер вогнали в ворота Тайбо ещё по голу — 5:0! Парагвай выиграл отбор впервые в своей истории, в группе с 2-кратными чемпионами мира. Кстати, арбитром матча был англичанин Джек Хасбэнд.

Фотографии (даже две) игроков сборной Парагвая в том матче я давал в предыдущей статье, не будем повторяться.

На самом мундиале Флоренсио Амарилья забил первый гол в первом же матче, против Франции. Это был штрафной удар, в метре от 16,5-метровой границы штрафной площади, мяч стоял прямо на дуге закругления с правой стороны. Несколько французов встали в стенку, но Амарилья ударил своей левой ногой мимо стенки прямо в правую «девятку».

В конце первого тайма был назначен пенальти в ворота французского вратаря Франсуа Реметтера. Счёт к тому времени был 2:1 в пользу Франции — два подряд гола забил Жюст Фонтен. Амарилья хладнокровно и без шансов для вратаря вогнал мяч в сетку. На перерыв команды ушли при счёте 2:2.

А во втором тайме парагвайцы вышли вперёд, но потом голы посыпались как из рога изобилия — и все в ворота парагвайца Рамона Майреггера. Окончательный счёт 7:3.

Ещё раз приходится говорить о том, что очень качественных фото с ЧМ -58 почему-то нет, уж по сборной Парагвая точно.

Есть чёткое фото Амарильи, но не в форме сборной:

Буквально на днях нашлось одно общее фото делегации Парагвая в Швеции на мундиале. Но на этом фото не все игроки. Но хотя бы и это, так как присутствует ряд игроков, чьи лица были до этого вовсе незнакомы. Итак, 17 футболистов, два тренера и массажист в цивильных костюмах:

Кто отсутствует также перечислены в подписи. На этом фото мы видим наконец обоих братьев-близнецов Инсфранов. С фотоаппаратом уселся на переднем плане Оскар Агилера. А Амарилья присел крайним слева по фото, не «на своем фланге».

И всё равно чёткого фото лица футболиста Флоренсио Амарильи нет. После довольно успешного выступления парагвайцев на мундиале — выигрыш у Шотландии и ничья с сильной Югославией — игроки ринулись в Испанию за контрактами.

Тогда в Ла Лиге могли играть только испанцы или ориунди. Дельцы быстренько нашли по сходной цене женщину из Барселоны, которая «признала» в Амарилье своего сына. Так Флоренсио «увидел „свою мать“ (если вообще видел в глаза и эту женщину), и стал испанцем для Ла Лиги.

Играл он в Овьедо, немного, забивал мало. По окончании контракта он повредил ахиллово сухожилие, лечился за свой счёт, что тогда было весьма редким явлением.

Переходил из клуба в клуб, в разных дивизионах. В 1972 завершил карьеру и остался в Испании.

Но судьба преподнесла ему подарок ещё в конце 60-х. Стоял он как-то в гостинице и попивал пиво. Подошёл 2-метровый детина (помощник режиссёра) и спросил, не хочет ли Амарилья сняться в кино вместе с таким-то и таким-то известными актёрами. Внешность у парагвайца была подходящая.

В то время в моду входили фильмы-вестерны или как их ещё называли „спагетти-вестерны“. Нужны были колоритные — во всех смыслах — актёры на роли индейцев из прерий. А Амарилья и так был смуглокожий, его и гримировать не было надобности.

Флоренсио согласился. Роли в основном были бессловесные. Играл, например, не самого вождя племени, а его верного помощника, его правую руку. Индейские наряды, перья, джигитовка на лошадях — всё это глянулось парагвайцу. Так и началась его киношная жизнь. В 1969 вышел первый фильм с его участием под названием „100 винтовок“. В титрах, кажется, имени Амарильи не было. Но потом посыпались предложения, были и титры.

В 1971 вручали Оскар за фильмы, вышедшие в предыдущем году. Картина Фрэнсиса Копполы „Паттон“ была не про индейцев, а про Вторую мировую войну. Семь Оскаров из 10 взял этот фильм и люди его создававшие. Понятно, что за второстепенные роли Оскаров не давали. Но сам факт!

Вестерны были в тренде, съёмки были постоянно. Вот киношных фото Амарильи сколько угодно, крупным планом, в костюмах, в антураже. И лицо можно разглядеть, ибо грима практически никакого, разве иногда усы.

Снимался он не только индейцем или ковбоем, были и такие кадры:

Это возле танка, скорее всего это как раз кадр из фильма „Паттон“.

Или в роли какого-то бедуина:

Были у Амарильи не только бессловесные роли. Как рассказывал сам футболист-актёр, режиссёры просили, чтобы индеец Амарилья говорил на непонятном никому языке. Так он и говорил на гуарани, кто этот язык в Европе или в США знает? А говорил чаще всего всё, что придёт в голову — лишь бы звуки были. Ну, в Парагвае-то его поймёт почти каждый, сейчас язык гуарани вообще является государственным в стране наряду с испанским.

В перерывах между съёмками Амарилья не забывал про футбол:

А вот после фильма „Конан-варвар“ (1982), где Амарилья снимался вместе со Шварценеггером, вестерны стали выходить из моды.

Вот скрин из титров к Конану, имя Амарильи на фоне Шварценеггера:

Кино в жизни Амарильи закончилось, „чингачгуки“ были больше не в тренде. Выручил футбол.

Амарилья перебрался в город Альмерию на юге Испании. Там долгое время работал тренером с местными клубами. Жил прямо на стадионе в какой-то сторожке. Руководство предлагало ему построить сборный дом в городе, но он отказался — на стадионе вольготнее. Утром немного разомнётся, постукает мячом, потом придут друзья, пообщаются. Его оформили ответственным за амуницию в клубе, он добросовестно исполнял своё дело.

Вот так выглядел сеньор Амарилья в зрелом возрасте:

25 августа 2012 Флоренсио Амарильи не стало, он умер в Альмерии. Сыграл в 100 или более фильмах. В сборной Парагвая провёл полтора десятка матчей, забил 6 голов.

В департаменте Итапуа в Парагвае, в городке Энкарнасьон не так давно установили статую вождю Мубуравичи племени гуарани. Лицом очень похож на Амарилью, местного уроженца. Таким нехитрым образом парагвайцы чтят память и далёких предков, и не забывают героев недалёкого прошлого.

В соцсети я нашёл ролик, снятый про Амарилью в том самом городе, где установлена статуя. В комментариях к статье о нём и к фильму откликнулся мужчина. Он сказал, что Амарилья был двоюродным братом его мамы, которая тоже родом из Коронель-Богадо, она богаденеца. Публикация была в апреле этого года. Я задал несколько вопросов о детстве Амарильи, вдруг мама что-то рассказывала. Жду ответа, впрочем, как всегда…