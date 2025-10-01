«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759304113

сегодня, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Загреб, который состоится 2 октября 2025 года.

«Маккаби» Тель-Авив

Израильская команда не имеет возможности играть на домашнем стадионе, поэтому принимает самую известную команду Хорватии на нейтральном поле. В первом туре «Маккаби» Тель-Авив выстоял выездную ничью, но на таких результатах в плей-офф не попасть и нужны победы. Номинальные хозяева постараются набрать три очка в этой игре, но букмекеры не сильно верят, что израильской команде удастся выполнить поставленные задачи.

28 сентября «Маккаби» Тель-Авив сыграл вничью с «Бней» Сахнин (0:0), а 24 сентября поделил очки с ПАОК в Лиге Европы (0:0).

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб имеет колоссальный опыт выступления в еврокубках, и это наверняка помогло ему добиться победы в первой игре с непростым соперником. Теперь коллектив ждет выездная встреча, но не в Израиль, а в город Бачка-Топола, где пройдет поединок. Гостей в принципе может устроить и ничья, но наверняка они попытаются забрать максимум баллов и выбиться в группу лидеров турнирной таблицы.

28 сентября «Динамо» Загреб разгромил «Славен» (4:1), а 24 числа команда уверенно обыграла «Фенербахче» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Маккаби Тель-Ави» – 2.6

Ничья – 3.5

Победит «Динамо» Загреб – 2.6

Статистика

«Динамо» Загреб выиграло восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Маккаби» Тель-Авив уступил лишь в одной игре из десяти последних

Два последних матча между клубами завершились ничьими с вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Ожидается примерно равная игра без большого количества голевых моментов. Рекомендуем немного рискнуть и сделать ставку на то, что клубы поделят очки.