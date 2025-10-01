«Лех» – «Рапид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759316677

сегодня, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Лех» – «Рапид», который состоится 2 октября 2025 года.

«Лех»

«Лех» редко проигрывает, но все-таки не попал в Лигу Европы, проиграв в квалификации. Теперь польский клуб попробует испытать свои силы в третьем по рангу европейском турнире, в котором собраны достаточно крепкие команды. Хозяев принимают «Рапид» и постараются добиться победы за счет родного стадиона и поддержки болельщиков, что является неплохим преимуществом.

28 сентября «Лех» сыграл вничью с «Ягеллонией» (2:2), а 24 числа с тем же поделил очки с «Ракувом» (2:2).

«Рапид»

Австрийская команда прошлась по квалификации Лиги конференций и заслуженно заняла свое место среди участников основного этапа. «Рапид» рассчитывает пройти как можно дальше и поэтому настраивается на победу в стартовом туре. Вряд ли польский коллектив на своем поле легко отдаст сопернику баллы, но шансы у «Рапида» на победу обязательно будут появляться.

28 сентября «Рапид» проиграл на своем поле «Аустрии» (1:3), а 21 числа сыграл вничью с «ГраЦер» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лех» – 2.18

Ничья – 3.7

Победит «Рапид» – 3.1

Статистика

Пять последних матчей «Рапида» завершились исходом «обе забьют»

«Лех» проиграл пять из десяти последних поединков на своем поле

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Рапида», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.1. Предполагаем, что гости окажутся немного сильнее «Леха» и добьются преимущества в 1-2 мяча над хозяевами.