«Интер» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761686232

сегодня, 00:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Фиорентина», который состоится 29 октября 2025 года.

«Интер»

После поражения от чемпиона Италии, миланский клуб немного расстроен, однако точно не собирается выпадать из борьбы за чемпионство. На данный момент «Интер» располагается на четвертой позиции с 15 баллами и на три пункта отстает от двух лидеров. В этой игре у хозяев есть большая вероятность победить «Фиорентину», но в свою очередь нужна грамотная игра в обороне.

25 октября «Интер» проиграл на вызеде «Наполи» (1:3), а 21 числа в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0).

«Фиорентина»

«Фиорентина» уверенно выглядит в Лиге конференций, а вот в чемпионате Италии у команды есть большие проблемы. Клуб из Флоренции идет лишь на 18 месте с четырьмя баллами и отстает от спасительного места всего на один пункт. Выездная игра с «Интером» будет очень сложной, но гости сделают все, чтобы как минимум не проиграть в Милане.

26 октября «Фиорентина» сыграла вничью с «Болоньей» на своем поле (2:2), а 23 числа в Лиге конференций крупно обыграла на выезде «Рапид» (3:0),

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Интер» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Фиорентина» — 7.8

Статистика

Миланский клуб выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из десяти выездных матчей «Фиорентины» в основное время завершились ничьими

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»

Прогноз

Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева на данный момент гораздо сильнее и попробуют реабилитироваться перед болельщиками уверенной победой на неудачу в прошлом туре.