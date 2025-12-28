«Аталанта» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766938322

вчера, 19:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Интер», который состоится 28 декабря 2025 года.

«Аталанта»

Команда находится в отличной форме, ведь выиграла большинство последних матчей и очень хочет вернуться в группу лидеров. Однако сейчас «Аталанта» занимает лишь девятое место с 22 баллами и отстает на 11 пунктов от лидера. Во встрече на своем поле с «Интером» у хозяев есть шанс притормозить миланский клуб и постараться стать ближе к зоне еврокубков. Встреча является центральной в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.

21 декабря «Аталанта» на выезде обыграла «Дженоа» (1:0), а ранее справилась с «Кальяри» (2:1).

«Интер»

«Интер» совсем не давно стал лидером в Серии А и теперь попытается его удержать, для чего нужны лишь победы, ведь отрыв от конкурентов минимальный. Клуб набрал 33 балла и отстает от «Милана» и «Наполи» на одно и два очка соответственно, ведь они уже сыграли свои встречи. Только победа в Бергамо позволит выйти вперед в турнирной таблице при равном количестве матчей.

19 декабря «Интер» проиграл по пенальти «Болонье» в Суперкубке Италии (1:2), а 14 числа команда обыграла «Дженоа» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аталанта» – 3.65

Ничья – 3.65

Победит «Интер» – 2.08

Статистика

«Интер» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла четыре домашних матча подряд за последнее время

«Интер» выиграл восемь последних встреч подряд с «Аталантой»

Прогноз

Поставить, на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.08. Предполагаем, что гости добудут очередную победу в Бергамо, ведь «Интер» является для «Аталанты» одним из самых неудобных соперников.