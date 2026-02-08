«Алавес» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Алавес» – «Хетафе», который состоится 8 февраля 2026 года.
«Алавес»
«Алавес» проводит неплохой сезона и в данную секунду занимает 10 место в чемпионате Испании. В активе клуба 25 баллов, и он опережает сразу двух соперников за счет лишь дополнительных характеристик. Любая потеря очков может понизить команду сразу на несколько позиций, поэтому хозяевам стоит воспользоваться неуверенной игрой соперника и побороться за важные три балла.
4 февраля «Алавес» проиграл на своем поле «Реал» Сосьедад (2:3), а 30 января на выезде одолел «Эспаньол» (2:1).
«Хетафе»
Обороная «Хетафе» в этом сезоне не так надежна, как в прошлых годах, а ситуация клуба оставляет желать лучшего. Команда находится на 17 месте с 23 баллами и всего на один пункт опережает соперника из зоны вылета. Если гости в этой встрече потеряют очки, то при определенных раскладах могут оказаться в опасной зоне, что вряд ли порадует болельщиков. Таким образом у гостей есть отличная мотивация еще раз обыграл «Алавес», ведь такой опыт у клуба уже имеется.
1 февраля «Хтетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0), а 26 января поделил очки на выезде с «Жироной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Алавес» -2.35
- Ничья – 2.7
- Победа «Хетафе» — 3.9
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»
- «Хетафе» не может победить на выезде уже пять поединков подряд
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Команды почти наверняка сыграют в закрытый футбол с малым количеством голевых моментов и с большой вероятностью не определят победителя.