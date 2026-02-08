«Алавес» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770534763

сегодня, 10:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Алавес» – «Хетафе», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Алавес»

«Алавес» проводит неплохой сезона и в данную секунду занимает 10 место в чемпионате Испании. В активе клуба 25 баллов, и он опережает сразу двух соперников за счет лишь дополнительных характеристик. Любая потеря очков может понизить команду сразу на несколько позиций, поэтому хозяевам стоит воспользоваться неуверенной игрой соперника и побороться за важные три балла.

4 февраля «Алавес» проиграл на своем поле «Реал» Сосьедад (2:3), а 30 января на выезде одолел «Эспаньол» (2:1).

«Хетафе»

Обороная «Хетафе» в этом сезоне не так надежна, как в прошлых годах, а ситуация клуба оставляет желать лучшего. Команда находится на 17 месте с 23 баллами и всего на один пункт опережает соперника из зоны вылета. Если гости в этой встрече потеряют очки, то при определенных раскладах могут оказаться в опасной зоне, что вряд ли порадует болельщиков. Таким образом у гостей есть отличная мотивация еще раз обыграл «Алавес», ведь такой опыт у клуба уже имеется.

1 февраля «Хтетафе» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0), а 26 января поделил очки на выезде с «Жироной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Алавес» -2.35

Ничья – 2.7

Победа «Хетафе» — 3.9

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»

«Хетафе» не может победить на выезде уже пять поединков подряд

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Команды почти наверняка сыграют в закрытый футбол с малым количеством голевых моментов и с большой вероятностью не определят победителя.