Перес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»

вчера, 14:08

Президент «Реала» Флорентино Перес якобы планирует повторить скандальный трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в 2000 году, теперь целившись на звезду каталонцев Педри.

Тогда португалец перешёл за рекордные €62 млн, вызвав ярость фанатов «Барсы». Фигу отыграл за «Реал» 245 матчей, забил 58 голов и выиграл 2 Ла Лиги и ЛЧ.

По данным El Desmarque и журналиста Сиро Лопеса, «Реал» хочет заполучить Педри к старту сезона 2027/28. «Это будет бомба уровня Фигу — не просто усиление, а удар по „Барселоне“, лишение её ключевого игрока», — отметил он. Инсайдер Роберто Гомес добавил: «Игрок, которого хочет Перес, — Педри. Два слова: Луиш Фигу».

23-летний полузащитник, проведший за «Барсу» 227 матчей и 28 голов, связан с клубом контрактом до 2030 года с отступными в €1 млрд.

sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:16
Так шел бы он в Хиляль! Тогда не пришлось бы бастовать))) Прокололся Рон))
kbc925fdh28m
kbc925fdh28m
вчера в 20:36
Перес 77к и все об этом знают
Nenash
Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:18
Так Бензема сам захотел в Хиляль. Чего ж Криштик байкот объявил?. Или в Насре состав плохой?.. 🤔😄
Шишанутый
Шишанутый ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:08
В СА не так. Там один общий фонд управляет всеми клубами и решает кому кого купить. Так вот он всех лучших игроков дает Хилялю а остальным клубом достаются крохи. Вот зимой напремер Хилялю Бензема купили а Насру не кого. Рон против этого и требует для всех равных условий.
Nenash
Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:52
Давали лучших игроков?.. 🤔. Это как?. Вообще-то игроков клубы сами покупают, а не им дают.. Или не?.. 😄
Шишанутый
Шишанутый ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Чтобы создали равные условия на всех а не только Хилялю давали лучших игроков. И долги вы платели.
c4x2r7d8hht8
c4x2r7d8hht8
вчера в 18:15
За миллиард? Да пусть берут.
Nenash
Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:08
А какие у него требования?. 🤔
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
«Реал Мадрид» заполучил одного из самых перспективных игроков Страны Басков левого вингера Лоуренса Осаянде ! Зачем нам Педри?!
...Зачем нам "Барселона", с какой стати,
"Сантуха" вот чем держится земля!
Мать сына с гордостью отдала!
В Мадрид, В "Реал" и навсегда!!!
Nenash
Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:03
Понятно.. Значит выгонят.. 🤣
Шишанутый
Шишанутый ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 18:01
Прекратит когда все его требования будут выполненеы)
Nenash
Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:56
Как там саботажник - голодовку прекратил?.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:29
))))))))))))
посмотрим.
Шишанутый
Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
Перес 150 лямов предложит 💰 Барсе не куда деватся будет, предется продавать своего лидера иначе потеряют через 2 года его свободным агентом и останутся вообще не с чем (как Псж с Мбаппе но те то могут себе такое позволить а у католонцев каждая копейка на счету). на деньги от трансфера смогут не много свои долги по гасить. Тут главное желанее самого игрока а Педри как известно болельщик Реала. Барселона здесь не чего не решает. Педри так или иначе перейдет в Реал можно по хорошему ну или по плохому!! Родри уже не нужен он сдулся после травмы а Витинью тоже если надо Перес заберет свободным агентом по окончании контракта как было с Мбаппе. Все игроки мечтают играть за Великий Мадридский Реал!! 👑
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:05
Блажен кто верует! Так я Вам скажу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:57
Педри и Фигу разного склада ума и преданности люди, человеческих качеств и чувства достоинства.
Перес много кого хотел.
Родри. Витинья. Педри.
по твоему, Реал миллиард отступных выложит?
ну Педри другое воспитание, он с юных лет в Барсе, где и состоялся, как игрок. для него эмблема каталонского клуба - не пустой звук.
Фигу был обычный наемник, он перешел из Спортинга к Барсу уже состоявшим мастером, ему было 23 года в тогда.
а психология наемника по умолчанию подразумевает подставы и предательство, как линию поведения. вот так то и стал Фигу крысой в сливочной майке.
а желание переса заполучить Педри понятно.
один и лучших полузащитников в мире прямо сейчас.
но неРЕАЛистично.
stanichnik
stanichnik ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
Доброго здоровья, Шишанутый.
Народная мудрость гласит, никогда не говори никогда, как оно будет только время покажет. Но, если принять во внимание ваше утверждение, что Педри уже был на просмотре в Реале и там его отфутболили, мужчина, имеющий хоть каплю самолюбия вряд ли после этого примет предложение пойти туда снова, разве что продастся за очень большие деньги, но свободным агентом это, повторюсь, вряд ли.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 16:14
" Свежо предание, а верится с трудом "
DXTK
DXTK
вчера в 16:07
Вот Перес и получит фигу а не Педри.
Шишанутый
Шишанутый ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:23
Педри давно хочет в Реал еще до контракта с Барселоной он был на просмотре в Реале но тогда его отфутболили так что с ним проблем договарится не будет. Может и с Барсой удастся договарится учитывая их финансовые проблемы. Этот трансфер возможен даже ранее чем через 4 года.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:21
Лохотрон какой-то...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:11
Если даже провернет, это несопоставимо будет с трансфером Фигу!))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:01
У Педри Перец спросил? А то уже некоторые через 4 года ждут Педри бесплатно)))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:54
Если Перес чего то хочет то он это получит. 💯 Ждем Педри значит через 4 года в Реале свободным агентом а пока пусть в Барсе по играет опыта наберется.
SLFenix
SLFenix
вчера в 14:44
бредовая новость чтобы в очередной раз фанаты этих клубов поссорились
при всем неуважении к барселоне, этот трансфер невозможен и за 300млн
просто зачем самому педрику это?
goalaktika
goalaktika
вчера в 14:25
Любому игроку перешедшему в Реал или в Барсу, делают ему прививку от заклятого врага. Так что, история Фигу маловероятно. Тем более с суммой отступных в 1млрд
Nenash
Nenash
вчера в 14:19
😄
