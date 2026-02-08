Перес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес якобы планирует повторить скандальный трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в 2000 году, теперь целившись на звезду каталонцев Педри.
Тогда португалец перешёл за рекордные €62 млн, вызвав ярость фанатов «Барсы». Фигу отыграл за «Реал» 245 матчей, забил 58 голов и выиграл 2 Ла Лиги и ЛЧ.
По данным El Desmarque и журналиста Сиро Лопеса, «Реал» хочет заполучить Педри к старту сезона 2027/28. «Это будет бомба уровня Фигу — не просто усиление, а удар по „Барселоне“, лишение её ключевого игрока», — отметил он. Инсайдер Роберто Гомес добавил: «Игрок, которого хочет Перес, — Педри. Два слова: Луиш Фигу».
23-летний полузащитник, проведший за «Барсу» 227 матчей и 28 голов, связан с клубом контрактом до 2030 года с отступными в €1 млрд.
Перес много кого хотел.
Родри. Витинья. Педри.
по твоему, Реал миллиард отступных выложит?
ну Педри другое воспитание, он с юных лет в Барсе, где и состоялся, как игрок. для него эмблема каталонского клуба - не пустой звук.
Фигу был обычный наемник, он перешел из Спортинга к Барсу уже состоявшим мастером, ему было 23 года в тогда.
а психология наемника по умолчанию подразумевает подставы и предательство, как линию поведения. вот так то и стал Фигу крысой в сливочной майке.
а желание переса заполучить Педри понятно.
один и лучших полузащитников в мире прямо сейчас.
но неРЕАЛистично.
Перес много кого хотел.
Родри. Витинья. Педри.
по твоему, Реал миллиард отступных выложит?
ну Педри другое воспитание, он с юных лет в Барсе, где и состоялся, как игрок. для него эмблема каталонского клуба - не пустой звук.
Фигу был обычный наемник, он перешел из Спортинга к Барсу уже состоявшим мастером, ему было 23 года в тогда.
а психология наемника по умолчанию подразумевает подставы и предательство, как линию поведения. вот так то и стал Фигу крысой в сливочной майке.
а желание переса заполучить Педри понятно.
один и лучших полузащитников в мире прямо сейчас.
но неРЕАЛистично.