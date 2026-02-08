Перес мечтает «повторить трансфер Фигу» и переманить Педри из «Барселоны»

1770548911

вчера, 14:08

Президент «Реала» Флорентино Перес якобы планирует повторить скандальный трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в 2000 году, теперь целившись на звезду каталонцев .

Тогда португалец перешёл за рекордные €62 млн, вызвав ярость фанатов «Барсы». Фигу отыграл за «Реал» 245 матчей, забил 58 голов и выиграл 2 Ла Лиги и ЛЧ .

По данным El Desmarque и журналиста Сиро Лопеса, «Реал» хочет заполучить Педри к старту сезона 2027/28. «Это будет бомба уровня Фигу — не просто усиление, а удар по „Барселоне“, лишение её ключевого игрока», — отметил он. Инсайдер Роберто Гомес добавил: «Игрок, которого хочет Перес, — Педри. Два слова: Луиш Фигу».

23-летний полузащитник, проведший за «Барсу» 227 матчей и 28 голов, связан с клубом контрактом до 2030 года с отступными в €1 млрд.