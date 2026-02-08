«Осер» – «ФК Париж»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770546011

сегодня, 13:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – « ФК Париж», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Осер»

«Осер» является одним из аутсайдеров Лиги 1 и положение его и соседей по таблице становится с каждым туром безнадежнее. Команда располагается на 17 месте с 13 баллами и уступает нынешнему сопернику восемь пунктов. Если в этой встрече хозяева не смогут переиграть столичный клуб, то могут и вовсе опуститься на последнее место, а отставание от спасительных позиций увеличится еще больше.

1 февраля «Осер» смог удержать ничью с «Тулузой» (0:0), а 23 января уступил на своем поле « ПСЖ » (0:1).

« ФК Париж»

« ФК Париж» неплохо выглядит как для новичка Лиги 1, хотя в кубке страны проигрывать было необязательно. Команда имеет в активе 22 балла, что дает небольшой запас прочности и право на пару ошибок до конца сезона, хотя лучше эти возможности не тратить, ведь в заключительных турах борьба будет куда упорнее и жестче. Поэтому гости готовятся к этой игре очень серьезно и рассчитывают лишь на победу.

4 февраля « ФК Париж» проиграл «Лорьяну» в кубке Франции (0:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Марселем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Осер» — 2.45

Ничья – 3.2

Победа « ФК Париж» – 3

Статистика

«Осер» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Франции

Четыре из пяти выездных встреч « ФК Париж» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Париж» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет» Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем. Что обе команды не будут рисковать и в лучшем случае обменяются мячами. Прогнозируем, что клубы не определят победителя.