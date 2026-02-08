«Гавр» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770545063

сегодня, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Гавр» – «Страсбур», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Гавр»

«Гавр» находится близко к зоне вылета, но не входит в нее. Команда располагается на 15 месте с 20 баллами и опережает «Нант» на шесть пунктов, при этом имея нынешнюю игру в запасе. Переиграть такой мощный «Страсбур» будет непросто, но в случае хозяев им нужны любые очки, поэтому коллектив постарается как минимум не проиграть, а по возможности и вовсе набрать максимум баллов.

30 января «Гавр» проиграл на выезде «Лансу» (0:1), а 24 января поделил очки в безголевой ничьей с «Монако» (0:0).

«Страсбур»

За последние пару недель «Страсбур» успел разгромить «Лилль», едва не отобрал очки у « ПСЖ » и выбил из кубка Франции «Монако». Команда находится в хорошей форме и готова повышать свое текущее седьмое место с 30 баллами. Победа в игре с соперником из нижней части турнирной таблицы позволит сравняться по очкам с «Лиллем» и обойти его по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

5 февраля «Страсбур» обыграл «Монако» в кубке Франции (3:1), а первого числа уступил « ПСЖ » (1:2), но провел сильный поединок.

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Гавр» — 4.2

Ничья – 3.7

Победа «Страсбур» – 1.85

Статистика

«Гавр» выиграл один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Страсбур» проиграл четыре из десяти последних встреч на выезде

«Страсбур» выиграл три из пяти последних встреч с «Гавром» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Команда вышла на очень неплохой уровень, где может составить конкуренцию любому клубу в чемпионате, поэтому на этом фоне возникнуть проблем с «Гавром» в этой игре не должно.