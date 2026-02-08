«Анже» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770544268

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Тулуза», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Анже»

«Анже» редко выигрывает в последних двух матчах, но благодаря былым заслугам занимает 11 место, что для клуба можно считать хорошим результатом. В активе клуба 26 очков, и он уступает «Тулузе» четыре балла. На своей домашней арене хозяева попытаются обыграть непростого соперника, но даже ничейный результат в этот игровой вечер не станет катастрофой.

1 февраля «Анже» обыграл на своем поле «Мец» (1:0), а 25 числа поделил очки на выезде с « ФК Париж» (0:0).

«Тулуза»

«Тулуза» проводит неплохо сезон, но еще не заслужила на попадание в зону еврокубков, хотя такая возможность остается в перспективе. Коллектив идет на восьмой позиции и набрал 30 очков, уступая «Страсбуру» лишь по дополнительным характеристикам, а от «Ренна» отстает лишь на один пункт. Гостям важно обыграть «Анже», ведь при удачных раскладах коллектив поднимется выше уже после этого тура Лиги 1.

4 февраля «Тулуза» обыграла «Амьен» в кубке Франции (1:0), а первого числа не смогла на своем поле «пробить» «Осер» (0:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Анже» — 3.85

Ничья – 3.15

Победа «Тулуза» – 2.1

Статистика

«Анже» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тулуза» проиграла три из десяти последних матчей на выезде

«Тулуза» выиграла два из пяти последних матчей у «Анже» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Тулузы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Команда неплохо проводит выездные встречи и с большой вероятностью может создать проблемы «Анже» в этом поединке.