«Борнмут» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772212978

вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Сандерленд», который состоится 28 февраля 2026 года.

«Борнмут»

«Борнмут» вернул свои прежние физические кондиции и имеет целую серию поединков без поражений и уже поднялся на восьмое место с 38 баллами, хотя последние пару месяцев находился гораздо ниже. Сейчас коллектив принимает на своем поле «Сандерленд», который сильно сдал в результатах и надеется оформить еще одну важную победу, которая принесет очередные и важные три балла.

21 февраля «Борнмут» сыграл вничью на выезде с «Вест Хэмом» (0:0), а 10 числа на выезде обыграл «Эвертон» (2:1).

«Сандерленд»

В нынешнем сезоне после возвращения в АПЛ «Сандерленд» успел побывать даже в зоне Лиги чемпионов, но, как и ожидалось, команды не хватило на весь сезон. Сейчас «коты» располагаются лишь на 12 месте с 36 баллами и лишь два пункта отделяют их от нынешнего соперника, поэтому в случае победы, гости смогут обойти как минимум одного соперника и улучшат собственное турнирное положение.

22 февраля «Сандерленд» на своем поле проиграл «Фулхэму» (1:3), а 15 числа в кубке ФА справился с «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Борнмут» – 1.75

Ничья – 3.85

Победа «Сандерленд» – 4.5

Статистика

«Сандерленд» проиграло пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять домашних матчей «Борнмута» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.85. «Сандерденд» не так плох в этом сезоне, хотя в последних матчах слишком часто проигрывал. Тем не менее, предполагаем, что конкретно в этой игре гости не дадут себя обыграть.