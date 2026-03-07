Гришин считает, что противостояние в центре поля определит исход дерби

Бывший игрок ЦСКА считает, что исход предстоящего матча между «красно-синими» и «Динамо» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) будет зависеть от противостояния троек полузащитников команд.

Матч состоится 8 марта на « ВЭБ -Арене» и начнется в 19:30 мск. ЦСКА , занимающий четвертое место с 36 очками, встретится с «Динамо», которое занимает восьмое место с 24 очками. В первом круге ЦСКА одержал победу со счетом 3:1.

Я уверен, что будет интересная и голевая игра. Мы видим, что «Динамо» за два матча забило 9 мячей, ЦСКА во второй игре с «Краснодаром» должны были больше трех забивать. Обе команды играют в атаку, будет точно интересно. Но мне кажется, что ЦСКА победит. В первую очередь, у ЦСКА на один день больше будет на восстановление после игр кубка. Также у армейцев быстрая линия атаки, что не скажешь о футболистах обороны «Динамо». Мне кажется, что будет голевая игра, а победит ЦСКА со счетом 2:1. В последних играх ЦСКА и «Динамо» показали, что футболисты обеих команд находятся в хорошем состоянии, игроки бегут, по крайней мере. Если сначала сомневались, что по «Крыльям Советов» можно нормально оценивать «Динамо», то забить 5 мячей даже такому «Спартаку» — нужно уметь.

Команды готовились к рестарту 2,5 месяца. Я думаю, что все зависит именно от умения тренеров. Тем более они знали, что осталась короткая дистанция во второй части сезона — 12 туров чемпионата плюс какие-то игры Кубка России. Все зависит от пика формы футболистов, у кого из тренеров это получилось, у того и будет преимущество. Не секрет, что от первых трех-четырех туров в чемпионате после рестарта будет зависеть итоговые места в таблице. Еще до возобновления сезона все писали, что ЦСКА является претендентом на чемпионство, но после поражения от «Ахмата» армейцы осложнили себе задачу, поэтому все стали говорить, что московский клуб не в чемпионской гонке. Поэтому выводы по таблице можно будет делать после трех-четырех туров, потому что один матч можно провести здорово, а в остальных выступить неважно. Поэтому предлагаю подождать отрезок, тогда будет понятно состояние команд, и можно будет предполагать.

Матч с «Динамо» является определяющим именно для ЦСКА . Потому что «Динамо», откровенно говоря, ставит на кубок, бело-голубые в этом сезоне РПЛ ни на что не претендуют. У них в таблице ближе зона вылета, чем лидеры чемпионата. Поэтому «Динамо» точно будет ставить на Кубок России, а ЦСКА сыграет в двух турнирах, как армейцы уже показали. Хотя после игры с «Ахматом» шансы ЦСКА на чемпионство стали минимальными, но трофей нужно будет постараться взять в этом сезоне. Поэтому «Спартак» — «Динамо» — это отдельная битва в Кубке России, потому что обе команды поставили на этот трофей, ведь в чемпионате шансов никаких нет.

Я уверен, что футболисты ЦСКА однозначно будут показывать свою игру в матче с «Динамо». Это высокий прессинг и акцент на атаку. Мы уже понимаем, как армейцы будут играть. Но интересно, что покажет «Динамо». Потому что Ролан Гусев пробует игру как от обороны, так и от атаки. Но мне кажется, что больше атаковать будут именно футболисты ЦСКА .