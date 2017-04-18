Скелет в шкафу «Реала»

«Соккер.ру» не переоценивает выездную победу «Реала» в Мюнхене, поскольку «Бавария» пока не нажала на болевую точку Зидана – игру в защите.

Работа центральных защитников

Есть два Рамоса в этом сезоне. Красавчик - в атаке, и мастер «привоза» - в обороне. Ошибок много, но дело даже не в количестве. А в характере. Что он творит? И зачем? Неизвестно, это потеря концентрации или звездная болезнь, но Рамос чудит, словно специально. Дошло до того, что начал слабо начинать атаки. Зидан в курсе, поэтому придумал уловку. Кроос с его ювелирным пасом садится в оборону специально для выхода в атаку. У Рамоса из 1962 передач в Ла Лиге 10 %, 196 штук – длинные. Из этих двух сотен лишь две трети – точные. Маловато для чемпиона мира. При этом короткие передачи у Серхио сильные, как и раньше.

Для сравнения. У Крооса только 15 % дальних передач – в «молоко». У Начо – 44 %, поэтому ему и запретили выносить мяч навесами. А у Рамоса – 32 %. При этом Сереже никто не указ, делает и делает дальние навесы соперникам. У Рамоса-2017 два режима в защите. Первый - «лезу на фланг, где мяч, просто так, без объяснений». Второй - «прижимаюсь к напарнику по защите, как к жене Пилар, чтобы создать искусственный офсайд». Странно получается в обоих случаях. Ведь обратите внимание, что по перехватам Рамос – лучший в «Реале», а по отбору – лишь седьмой. Читать игру умеет, но его начали обыгрывать один в один, ведь покидает зоны и ищет приключения.

Также «Реал» утяжеляет себе жизнь из-за глупой привычки центральных защитников ходить парой. Когда на поле Варан или Пепе, расстояние нормальное. А вот Начо – под мышкой у Серхио, в результате напарник Рамоса на нынешний матч по перехватам хуже флангового Карвахаля. А по отборам он лучше Серхио, но там цифры весьма скромные. Также не забывайте, что Начо раньше играл на флангах. Он случайно оказался в основе в центре. Но не подумайте, что «Реал» обзавелся своим Маскерано – мол, невысокий и рискует. Наоборот, Начо – самый дисциплинированный защитник Зидана.

Но парень хиленький для центра, Видаль его вдвое согнул, когда забивал в Мюнхене. Левандовски это видел. Начо легко проигрывает силовую борьбу даже в чемпионате Испании, где головой хорошо играют полтора человека из «Атлетика» Бильбао. Резюмируя, получаем, что Серхио Рамос в плохой для себя форме как защитник. Хотя старается компенсировать минусы голами. А у него под боком человек, который очень старается, из бороды выпрыгивает, но объективно не тянет на уровень легенды обороны «Реала». Не сказать, что у «Мадрида» всегда в центре были защитники без изъянов. Но старались играть грамотно. Даже молодой Пепе куда круче любого из связки Рамоса и Начо. И это им не комплимент.

Рискованная игра латералей

Обозвать Марсело и Карвахаля защитниками – оскорбить их чувства. Какие они защитники? Оба строго в атаке играют, причем одновременно. Вот эта святая вера в непогрешимость «Реала» и выгодность создания большинства впереди или на одном из флангов – из числа очевидных козырей Зидана. Француз этой наглостью запутывает даже команды уровня «Баварии». Карвахаль и Марсело объективно помогают в атаке, они там нужны. Именно поэтому у Даниэля передач под удар за матч больше, чем у Бэйла, Роналдо, Иско и Модрича. У Марсело – аналогично. Фланговые игроки «Реала» - монстры в атаке, они создают моменты чаще, чем плеймейкеры.

Но что бывает, если ошибаются с передачами впереди и надо мгновенно возвращаться в защиту? Бывают невеселые контратаки, на которые «Реал», выстроившись у чужих ворот всей командой за исключением центральных защитников, не может адекватно отреагировать. И даже если оба латераля у своих ворот, находится Рамос, который умудряется сыграть за соперника. Обратите внимание, как Серхио порой бессмысленно убегает на фланг, заставляя то Карвахаля, то Марсело становится вторым центральным по схеме. К чему это приводит? Правильно – к проигранной борьбе головой.

Зачем так делать? Спросите у Серхио Рамоса. Легендарный защитник, выигрывая по три дуэли за матч – лучше только Пепе, умудряется доверять защиту от чужих навесов Начо – хуже Каземиро наверху, Карвахалю – еще хуже, или Марсело – вообще 18-й игрок команды по среднему количеству выигранных единоборств на втором этаже. Причем проблема в том, что Зидан просто не может ничего изменить, если у него на поле неподконтрольный защитник – Серхио Рамос. Не выполняет приказы испанец, а если выполняет, то делает это редко. При этом жертвовать атакой через фланги, чтобы наверняка застраховаться в центре, тоже нельзя.

Это ведь «Реал», люди не поймут, если от обороны играть. Но когда все защитники неважно держат удар, у команды появляется системный минус. Не от хорошей жизни «Реал» пропускал в десяти последних матчах подряд. Даже от «Лас Пальмаса» скушал три гола. А от несчастного «Спортинга» - два на выходных. По умолчанию не бывает идеальной защитная линия, которая строго в каждом матче пропускает. Причем не из-за невероятных действий атакующей стороны или класса соперников. Ошибки «Реала» в обороне довольно банальные. И они повторяются. Тем удивительнее, что часто не в самих построениях проблема.

У «Реала» грамотная тактика в обороне?

Это самая веселая часть – да, грамотная почти во всех фазах. Вопросы только к зональной работе на стандартах. А так «Реал» хорош в высоком прессинге. Рамос с Начо всегда могут отдать мяч на фланг – умно, удобно. Латерали высоко – быстро выходят в атаку. Дополнительно опускают в оборону Крооса – тоже грамотный ход, ведь у него шикарный первый пас. Иногда даже флангового бека – чаще Марсело, страхует сразу два человека из центра поля. Причем Каземиро в фазе выхода из защиты выше Крооса. Зачем так делать? Излюбленный ход Зидана - короткие скидки назад.

Этот фокус он еще со своих лет игрока перетащил в «Реал». Винтажный «Ювентус» так любил играть. Обратите сегодня внимание, как Модрич и Кроос будут становиться точно за спиной у напарников, если смотреть с места чужого вратаря. Затем будут откатывать мяч, словно «заслоняя» угол обзора для защитников. Такой же фокус проходит на флангах, но там всегда сильнее рискуют – Марсело и Карвахаля можно встретить в чужой штрафной, выше или на линии Роналду, Иско и Бэйла. Там оба латераля работают как саперы – один обрез и пошла контратака, которую Рамос и Начо не всегда остановят.

Тактически «Реал» в обороне одновременно академичный – мало что меняли глобально, и смелый – оба фланговых латераля невероятно высоко играют, причем одновременно. Зидану плюс в карму за то, что не боится. Но «Реал» не так часто встречает соперников уровня «Баварии», чтобы каждый раз уповать на ошибки чужой атаки. Каземиро, опять же, не всегда сейчас идеален, хотя его внедрение в схему и сделало Зидана победителем Лиги чемпионов. Но высокая игра всей команды при довольно низкой работе пары центральных – болевая точка. Тем более, Рамос – офсайдный маньяк, всегда хочет сыграть красиво. Тактически вроде бы задумано все верно. Но одно неловкое движение – вся тактика сыпется, словно это «Осасуна» обороняется.

Страшный «секрет» обороны «Реала»

Почему почти никто не обращает внимания на игру «Реала» в обороне? Ответ прост – потому что у Зидана в шкафу гора скелетов соперников, а под ними спрятан один – собственной обороны. Все боятся ругать победителя. У «Баварии» на выезде выиграли, в Ла Лиге идут на первом месте. При этом в текущем году «Реал» сыграл 23 матча, а пропускал в 18-ти. Кто на такое вообще смотрит? Например, Анчелотти обращает внимание. Луис Энрике разбирает защиту «Реала» - хотя у него самого в обороне инъекции адреналина через раз работают, как и три защитника. Но проблемы «Барселоны» перед Эль Класико не отменяют разговор о бедах «Реала». Превосходя почти всех соперников в классе, мадридцы довольно глупо пропускают.

Фанаты клуба, которые постоянно смотрят все матчи команды, подтвердят – у Зидана на поле нет ни одного защитника в идеальной для себя форме. И никто особо не прогрессирует. Да, Карвахаль, Марсело и Рамос – сильные ребята в атаке, победители Лиги чемпионов. Мегазвезды. Никто не спорит, Рамос умеет быть великим футболистом. И защищаться умеет, только не может этого сейчас показать. Забитые мячи лишь подстегивают Серхио к риску как якобы правильной тактике. И его коллега Начо не того полета птица, чтобы выстроить оборону от себя, забрав у капитана право выбирать высоту линии и вести за собой. Он случайно оказался самым сильным и готовым. Хотя это тоже камень в огород Варана и Пепе – то травмы, то форма не та.

У Зинедина нет подстраховки в обороне. Пять защитников в заявке, и Данило на поле ничего глобально не поменяет. Удаление или травма Рамоса или Начо – в центре обороны окажется хавбек Каземиро, хотя его тоже некому в опорной зоне идеально заменить. Все очень непросто даже после победы в Мюнхене. Ведь страшный «секрет» обороны «Реала» формулируется ровно так, как выгодно интриге второго матча против «Баварии». У Зидана сейчас все защитники плохо обороняются. Идеи хорошие, а реализация хромает. При этом трое из четверки отлично атакуют. Анчелотти знает это. Понимает плюсы и минусы. И если «Бавария» уверена в себе – увидим матч с голами в ворота Наваса. Вратарь тоже далеко не так хорош, как был, когда покорял Мадрид впервые. Защита – слабое место «Реала», о котором забыли, поскольку «Бавария» плохо отыграла дома, а Зидан редко проигрывает. Но когда гости включат скорость в атаке – станет весело.