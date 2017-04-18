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Фанаты «Брондбю» бросали в игрока «Копенгагена» мертвых крыс

Матч: БрондбюБрондбю0 : 1КопенгагенКопенгаген
Соккер.Ру // Дания. Высшая лига 2016/2017, Заграница: события, Аугустинссон Людвиг
Сегодня, 10:39 | Источник: sport.tv2.dk | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче чемпионата Дании между «Брондбю» и «Копенгагеном» произошел довольно неприятный инцидент. В одном из эпизодов игры футболист гостей Людвиг Аугустинссон пытался подать угловой, когда с фанатской трибуны «Брондбю» в него полетели посторонние предметы. Среди всего прочего на поле оказались четыре мертвые крысы. Добавим, что матч закончился победой «Копенгагена» (1:0).

Напомним, что в текущем сезоне «Копенгагену» удалось добраться до 1/8 финала Лиги Европы.

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