ПСЖ подготовил 55 млн евро для трансфера Санчеса, парижане также думают приобрести Озила

По информации французских СМИ, ПСЖ в ближайшее время сделает предложение «Арсеналу» по покупке нападающего Алексиса Санчеса. По слухам, парижане готовы заплатить за чилийца 55 млн евро.

Также действующие чемпионы Франции заинтересованы в услугах полузащитника «канониров» Месута Озила, однако в этом случае боссы ПСЖ еще до конца не определились.

Ранее сообщалось, что спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт с «Арсеналом».