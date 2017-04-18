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ПСЖ подготовил 55 млн евро для трансфера Санчеса, парижане также думают приобрести Озила

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, ПСЖ, Арсенал, Санчес Алексис, Озил Месут
Сегодня, 17:12 | Источник: твиттер Get French Football News | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, ПСЖ в ближайшее время сделает предложение «Арсеналу» по покупке нападающего Алексиса Санчеса. По слухам, парижане готовы заплатить за чилийца 55 млн евро.

Также действующие чемпионы Франции заинтересованы в услугах полузащитника «канониров» Месута Озила, однако в этом случае боссы ПСЖ еще до конца не определились.

Ранее сообщалось, что спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт с «Арсеналом».

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