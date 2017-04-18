ПСЖ подготовил 55 млн евро для трансфера Санчеса, парижане также думают приобрести Озила
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, ПСЖ, Арсенал, Санчес Алексис, Озил Месут
Сегодня, 17:12 | Источник: твиттер Get French Football News | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, ПСЖ в ближайшее время сделает предложение «Арсеналу» по покупке нападающего Алексиса Санчеса. По слухам, парижане готовы заплатить за чилийца 55 млн евро.
Также действующие чемпионы Франции заинтересованы в услугах полузащитника «канониров» Месута Озила, однако в этом случае боссы ПСЖ еще до конца не определились.
Ранее сообщалось, что спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт с «Арсеналом».
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