Ужасная ошибка вратаря из второго голландского дивизиона
Сегодня, 10:21 | Источник: Твиттер SoccerNews | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер голландского клуба «Алмере Сити» Хил Крамер допустил ужасную ошибку в матче очередного тура Эрстедивизие с «Ваалвейком». Команда 25-летнего вратаря выигрывала поединок с минимальным преимуществом, пока на 84-й минуте Крамер не дал себя обокрасть форварду команды соперника Питеру Лангедийку. Этот ляп стоил «Алмере» двух очков - матч завершился вничью (1:1).
Ранее нечто похожее исполнил вратарь мексиканской «Пуэблы» Кристиан Кампестрини.
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