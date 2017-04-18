Ужасная ошибка вратаря из второго голландского дивизиона

Голкипер голландского клуба «Алмере Сити» Хил Крамер допустил ужасную ошибку в матче очередного тура Эрстедивизие с «Ваалвейком». Команда 25-летнего вратаря выигрывала поединок с минимальным преимуществом, пока на 84-й минуте Крамер не дал себя обокрасть форварду команды соперника Питеру Лангедийку. Этот ляп стоил «Алмере» двух очков - матч завершился вничью (1:1).

Here's Almere City goalkeeper Chiel Kramer with one of the greatest mistakes ever!https://t.co/hRn61dnb16 — SoccerNews.com (@SoccerNewsFeed) 17 апреля 2017 г.

Ранее нечто похожее исполнил вратарь мексиканской «Пуэблы» Кристиан Кампестрини.