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Ужасная ошибка вратаря из второго голландского дивизиона

Соккер.Ру // Заграница: события, РКС Ваалвейк, Алмере Сити, Крамер Хил, Лангедийк Питер
Сегодня, 10:21 | Источник: Твиттер SoccerNews | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер голландского клуба «Алмере Сити» Хил Крамер допустил ужасную ошибку в матче очередного тура Эрстедивизие с «Ваалвейком». Команда 25-летнего вратаря выигрывала поединок с минимальным преимуществом, пока на 84-й минуте Крамер не дал себя обокрасть форварду команды соперника Питеру Лангедийку. Этот ляп стоил «Алмере» двух очков - матч завершился вничью (1:1).

Ранее нечто похожее исполнил вратарь мексиканской «Пуэблы» Кристиан Кампестрини.

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