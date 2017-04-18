Эссьен сыграл за индонезийский клуб, не имея разрешения на работу

Известный футболист Майкл Эссьен угодил в неприятную ситуацию в Индонезии.

В марте игрок подписал контракт с местным клубом «Персиб Бандунг». Эссьен уже успел дебютировать за свою команду, однако чуть позже выяснилось, что у него еще нет разрешения на работу. Иммиграционные власти связались с руководством «Персиб Бандунг» для разъяснения ситуации.

«Всем известно, что Эссьен - игрок мирового класса, а не нелегал», — сказал тренер команды Умух Мучтар.

Эссьен известен по выступлениям за «Челси». В составе лондонцев он дважды выиграл АПЛ, а в 2012 году его команде покорилась Лига чемпионов.