Эссьен сыграл за индонезийский клуб, не имея разрешения на работу
Сегодня, 13:23 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный футболист Майкл Эссьен угодил в неприятную ситуацию в Индонезии.
В марте игрок подписал контракт с местным клубом «Персиб Бандунг». Эссьен уже успел дебютировать за свою команду, однако чуть позже выяснилось, что у него еще нет разрешения на работу. Иммиграционные власти связались с руководством «Персиб Бандунг» для разъяснения ситуации.
«Всем известно, что Эссьен - игрок мирового класса, а не нелегал», — сказал тренер команды Умух Мучтар.
Эссьен известен по выступлениям за «Челси». В составе лондонцев он дважды выиграл АПЛ, а в 2012 году его команде покорилась Лига чемпионов.
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