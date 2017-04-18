Рейтинг@Mail.ru

Эссьен сыграл за индонезийский клуб, не имея разрешения на работу

Соккер.Ру // Заграница: события, Персиб, Эссьен Майкл
Сегодня, 13:23 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный футболист Майкл Эссьен угодил в неприятную ситуацию в Индонезии.

В марте игрок подписал контракт с местным клубом «Персиб Бандунг». Эссьен уже успел дебютировать за свою команду, однако чуть позже выяснилось, что у него еще нет разрешения на работу. Иммиграционные власти связались с руководством «Персиб Бандунг» для разъяснения ситуации.

«Всем известно, что Эссьен - игрок мирового класса, а не нелегал», — сказал тренер команды Умух Мучтар.

Эссьен известен по выступлениям за «Челси». В составе лондонцев он дважды выиграл АПЛ, а в 2012 году его команде покорилась Лига чемпионов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:39 Фото Фанаты «Брондбю» бросали в игрока «Копенгагена» мертвых крыс 18
10:21 Видео Ужасная ошибка вратаря из второго голландского дивизиона 17
Вчера
23:54 Видео «Арсенал» взял верх над «Мидлсбро» 54
21:46 «Брайтон» вышел в Премьер-Лигу впервые с 1983 года 54
21:08 «Мидлсбро» - «Арсенал»: стартовые составы 7
15:58 «Реал» огласил заявку на матч с «Баварией» 20
09:52 Дибала сможет сыграть с «Барселоной» 21
09:22 «Челси» впервые с 2007 года ни разу не пробил в створ ворот в АПЛ 36
16 апреля 2017
19:54 Видео «Манчестер Юнайтед» взял три очка в матче с «Челси» 165
19:07 «Валенсия» и «Севилья» голов друг другу не забили 4
все материалы по этой теме
Турниры