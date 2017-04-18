«Интер» готов предложить Симеоне пятилетний контракт на 50 млн евро

«Интер» по-прежнему планирует пригласить аргентинского специалиста Диего Симеоне на пост главного тренера команды. По информации итальянских СМИ, «нерадзурри» готовы предложить Симеоне пятилетний контракт с годовым окладом в 10 млн евро. Если Симеоне отклонит это предложение, то «Интер» перейдет к кандидатуре Антонио Конте, который на данный момент трудится в «Челси».

Сам Симеоне ранее заявлял, что однажды он возглавит миланский клуб, однако не уточнил, когда именно это случится.