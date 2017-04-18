«Интер» готов предложить Симеоне пятилетний контракт на 50 млн евро
Сегодня, 14:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Интер» по-прежнему планирует пригласить аргентинского специалиста Диего Симеоне на пост главного тренера команды. По информации итальянских СМИ, «нерадзурри» готовы предложить Симеоне пятилетний контракт с годовым окладом в 10 млн евро. Если Симеоне отклонит это предложение, то «Интер» перейдет к кандидатуре Антонио Конте, который на данный момент трудится в «Челси».
Сам Симеоне ранее заявлял, что однажды он возглавит миланский клуб, однако не уточнил, когда именно это случится.
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Матрас он встряхнул по полной.
Там уже игроки с катетарами в сартир ходят...
дальше такой нагрузки они просто не потянут физически.
Досвидос Диего.