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«Интер» готов предложить Симеоне пятилетний контракт на 50 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события, Атлетико М, Интер, Симеоне Диего
Сегодня, 14:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

«Интер» по-прежнему планирует пригласить аргентинского специалиста Диего Симеоне на пост главного тренера команды. По информации итальянских СМИ, «нерадзурри» готовы предложить Симеоне пятилетний контракт с годовым окладом в 10 млн евро. Если Симеоне отклонит это предложение, то «Интер» перейдет к кандидатуре Антонио Конте, который на данный момент трудится в «Челси».

Сам Симеоне ранее заявлял, что однажды он возглавит миланский клуб, однако не уточнил, когда именно это случится.

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